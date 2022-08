Príbeh mobilných platobných terminálov očami ich vynálezcom

Platobný terminál v mobile – zabijak terminálov alebo len prechodný trend?

V roku 2021 prišiel na trh úplne nový a prelomový produkt na prijímanie platieb kartou. Doposiaľ zažitý konvenčný model, keď si obchodník prenajímal fyzický platobný terminál od poskytovateľov platieb sa zmenil s príchodom novšej, prevratnej technológie.

Ide o riešenie, ktoré dokáže nahradiť klasické terminály jednoduchou aplikáciou na telefóne s Androidom. Je tento terminál v mobile univerzálne použiteľný pre všetkých podnikateľov a za všetkých okolností?

Terminály veľkosti krabice od topánok s tlačidlami ako na písacom stroji

Pred dvadsiatimi rokmi nastal obrovský prielom, keď platobné terminály nahradili staré ručné imprintery, tzv. žehličky (aké môžete stále vidieť v starých amerických filmoch). V tej dobe len preťaženie plastovej karty magnetickým prúžkom zaisťovalo pomerne slušné overenie identity klienta, že jeho karta reprezentuje peniaze na účte a že ich tam má dostatok.

Platobné terminály mali veľkosť krabice od topánok, tlačidlá ako písací stroj (a vyžadovali takmer rovnako silné stlačenie) a dvojriadkový zelený displej. Kolega, ktorý mal tú česť programovať finančnú aplikáciu pre toto zariadenie sa mi zveril, že najlepšia funkcia, ktorú bolo možné vyvinúť okrem platieb, bol alarm.

Neskôr bol k magnetickému prúžku pridaný čip, ale terminály stále ponúkali veľmi obmedzenú funkčnosť. Napriek tomu sa dali pripojiť k pokladni a pomaly bolo možné spravovať a aktualizovať terminály na diaľku.

Vzhľadom na to, že stredná Európa je regiónom, ktorý je často priekopníkom v osvojovaní nových technológií, možno práve preto tu začala vlna bezkontaktných platieb. Pre majiteľov bankových účtov sa bezkontaktné platby stávajú obrovským prielomom v pohodlnom platení a dnes je viac než 98% transakcií v regióne bezkontaktných.

Za všetkým stojí Android

Prvým míľnikom, ktorý zmenil situáciu bolo zavedenie Androidu do platobných terminálov. Predtým niektorí výrobcovia prišli so zariadeniami, ktoré oddeľovali platobnú časť od “voľne” prístupnej časti, a umožňovali tak “vytvárať” vlastné služby na termináli, ale takéto zariadenia už našťastie mali svoju labutiu pieseň.

Android sa náhle stal nevyhnutnosťou pre nás všetkých a umožnil nám otvoriť terminály novým funkciám a službám. Aj vďaka tomu je dnes možné do terminálu nahrať čokoľvek, akúkoľvek aplikáciu alebo riešenie fungujúce na Androide. Teraz je možné vytvoriť krásny model “všetko v jednom” zložený z terminálu, pokladne, tlačiarne, skeneru, fotoaparátu a v budúcnosti možno i ďalších. Nie je to geniálne?

Retro terminály so 16 tlačidlami nahradili súčasné elegantné zariadenia s veľkými dotykovými obrazovkami, ktoré používateľom úplne menia nakupovanie a ovládanie. Sú to inteligentné mobilné zariadenia s praktickými fyzickými prvkami vrátane tlačiarne a perifériou na prácu s kartami. Stále majú čítačky magnetických prúžkov, čipy a bezkontaktné čipy NFC.

Zánik veku terminálov a vzostup mobilnej éry

V minulom roku uviedla spoločnosť Global Payments na trh prvý mobilný platobný terminál. Fyzický terminál razom odišiel do večných lovíšť, ale benefit pre obchodníka zostal rovnaký – prijímanie platieb kartou, či už plastovou kartou, alebo kartou uloženou v telefóne alebo hodinkách. Ako je to možné?

Android umožnil bezpečný prístup k NFC čipu telefónu a jeho použitiu pre platby bankovými kartami. Veľmi významná časť funkcie sa presunula z koncového zariadenia na servery a výrazne sa zmenila architektúra platenia.

Na prvý pohľad sa celá aplikácia zdá veľmi jednoduchá, ale na pozadí sa deje množstvo dôležitých procesov, kontrol atď. V dôsledku toho sa platobný model, ktorý sa používal mnoho rokov, zásadne zmenil. Časovo náročné procesy spojené s fyzickými terminálmi, ako je úložisko, kľúčovanie, príprava, konfigurácia, inštalácia a servis cez noc zmizli. Namiesto spustenia terminálu po dňoch bola možnosť začať prijímať platby skrátená na jednoduché stiahnutie a inštaláciu aplikácie do mobilu.

Dopyt po mobilných platobných termináloch je dychberúci

Na prvý pohľad môžeme s istotou povedať, že mobilný platobný terminál vyradí fyzické terminály. História platobného sveta nám však ukázala, že o jeho osude rozhodne prijatie tejto technológie na všetkých trhoch, a to môže trvať roky.

V stredoeurópskom regióne je situácia iná a v zavádzaní nových platobných technológií sme najlepší na svete. Zaujímavé, však? Často sa čudujeme, ako to je možné, keďže nie sme žiadna technická veľmoc.

Fyzické terminály tu budú ešte pár rokov, najmä vo veľkých reťazcoch a predajniach s veľkým počtom zákazníkov. Možno tlačidlové terminály nahradia dotykové obrazovky, ale fyzické terminály sa budú používať stále. V porovnaní s mobilnými telefónmi sú fyzické terminály veľmi robustné, lepšie odolávajú náročnému používaniu a hrubému zaobchádzaniu (a možno aj mastným prstom zákazníkov).

Ale mobilné platobné terminály čoskoro nahradia fyzické terminály v malých obchodoch, službách a v mnoho ďalších oblastiach a už sa to deje. Global Payments má doposiaľ 15 000 klientov s mobilnými terminálmi vo viac než dvesto oblastiach a odboroch, od malých podnikateľov až po veľké korporácie.

Ako to všetko nakoniec dopadne?

Čo výrobcovia terminálov? Podľa mňa pre nich v budúcnosti nastanú výrazne ťažšie časy a predaje už asi nebudú to, čo bývali. Ale nestane sa to hneď, obzvlášť keď napríklad USA prešli na bezkontaktné technológie len nedávno.

Možno preto sa niektorí výrobcovia púšťajú do iných oblastí sveta platieb. Ten čas ale príde a najviac z toho vyťažia samotní obchodníci. Už to nebude súboj zariadení ale aplikácií.

Peniaze, ktoré poskytovatelia platieb kedysi investovali do zariadení, budú v investované do vývoja aplikácie. A čo sa bude diať s mobilnými platobnými technológiami ďalej? Zostane to len pri Androidoch? Pravdepodobne nie, najväčší výrobcovia mobilných zariadení Apple už oznámili príchod vlastnej technológie, čo by umožnilo rozšíriť terminál v mobile medzi milióny ďalších používateľov. Počkajme si teda do budúceho roku, keď sa dozvieme viac.

