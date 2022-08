Příběh mobilních platebních terminálů očima jejich vynálezce

Platební terminal v mobilu – zabiják terminálů nebo jen přechodný trend?

V roce 2021 přišl na trh zcela nový a přelomový produkt pro přijímání plateb kartou. Dosud zažitý konvenční model, kdy si obchodník pronajímá fyzický platební terminál od poskytovatele plateb, se změnil s příchodem novější, převratné technologie.

Jedná se o řešení, které dokáže nahradit klasické terminály jednoduchou aplikací na telefonu s Androidem. Ale je tento terminál v mobilu univerzálně použitelný pro všechny podnikatele a za všech okolností?

Terminály velikosti krabice od bot s tlačítky jako na psacím stroji

Před dvaceti lety platební terminály nahradily staré ruční imprintery, tzv žehličky (jaké můžete stále vidět ve starších amerických filmech), a to byl obrovský průlom. Tehdy pouhé přetažení plastové karty magnetickým proužkem zajišťovalo poměrně slušné ověření identity klienta, že jeho karta reprezentuje peníze na jeho účtu a že jich tam má dostatek.

Platební terminály měly velikost krabice od bot, tlačítka jako psací stroj (a vyžadovaly téměř stejně silný stisk) a dvouřádkový zelený displej. Kolega, který měl tu čest programovat finanční aplikaci pro toto zařízení, se mi svěřil, že nejlepší funkcí, kterou lze vyvinout kromě plateb, byl alarm.

Později byl k magnetickému proužku přidán čip, ale terminály stále nabízely velmi omezenou funkčnost. Přesto se daly připojit k pokladně a pomalu bylo možné spravovat a aktualizovat terminály na dálku.

Vzhledem k tomu, že střední Evropa je regionem, který je často průkopníkem v osvojování nových technologií, možná právě proto zde začala vlna bezkontaktních plateb. Pro majitele bankovních účtů se bezkontaktní platby stávají obrovským průlomem v pohodlném placení a dnes je více než 98 % transakcí v našem regionu bezkontaktních.

Za vším stojí Android

Prvním milníkem, který změnil situaci, bylo zavedení Androidu do platebních terminálů. Předtím někteří výrobci přišli se zařízeními, která oddělovala platební část od části „volně“ přístupné, a umožňovala tak „vytvářet“ vlastní služby na terminálu, ale taková zařízení už naštěstí měla svou labutí píseň.

Android se náhle stal nezbytností pro nás všechny a umožnil nám otevřít terminály novým funkcím a službám. Ostatně díky tomu je nyní možné do terminálu nahrát cokoliv, jakoukoli aplikaci nebo řešení běžící na Androidu. Nyní je možné vytvořit krásný model „vše v jednom“ složený z terminálu, pokladny, tiskárny, skeneru, fotoaparátu a možná v budoucnu i dalších. Není to geniální?

Místo retro terminálů s 16 tlačítky jsou nyní elegantní zařízení s velkými dotykovými obrazovkami, které uživatelům zcela mění nakupování a ovládání. Jsou to chytrá mobilní zařízení s praktickými fyzickými prvky včetně tiskárny a periferií pro práci s kartami. Stále mají čtečky magnetických proužků, čipy a bezkontaktní čipy NFC.

Zánik věku terminálu a vzestup mobilní éry

V loňském roce uvedla společnost Global Payments na trh první mobilní platební terminál. Fyzický terminál rázem odešel do věčných lovišť, ale benefit pro obchodníka zůstal stejný – přijímání plateb kartou, ať už plastovou nebo uloženou v telefonu či hodinkách. Jak to bylo možné?

Android umožnil bezpečný přístup k čipu NFC telefonu a jeho použití pro platby bankovními kartami. Velmi významná část funkcí se přesunula z koncového zařízení na servery a výrazně se změnila architektura placení.

Na první pohled se celá aplikace zdá velmi jednoduchá, ale na pozadí se děje spousta důležitých věcí, kontrol atd. V důsledku toho se platební model, který se používal řadu let, zásadně změnil. Dříve časově náročné procesy spojené s fyzickými terminály, jako je úložiště, klíčování, příprava, konfigurace, instalace a servis, přes noc zmizely. Namísto spouštění po dnech byla možnost začít přijímat platby zkrácena na pouhé stažení a instalaci aplikace do telefonu.

Poptávka po mobilních platebních terminálech bere dech

Na první pohled můžeme s jistotou říci, že mobilní platební terminál vyřadí fyzické terminály. Historie platebního světa nám však ukázala, že o jeho osudu rozhodne přijetí této technologie na všech trzích, a to může trvat roky.

Ve středoevropském regionu je situace jiná a v zavádění nových platebních technologií jsme na tom nejlépe na světě. Zajímavé, že? Často se divíme, proč tomu tak je, protože nejsme žádná technologická velmoc.

Fyzické terminály tu budou ještě pár let, zejména ve velkých řetězcích a prodejnách s velkým počtem zákazníků. Možná, že tlačítkové terminály nahradí dotykové obrazovky, ale fyzické terminály se budou stále používat. Ve srovnání s mobilními telefony jsou fyzické terminály velmi robustní, lépe odolávají náročnému používánín a hrubému zacházení (a možná i mastným prstům zákazníků).

Ale mobilní platební terminály brzy převezmou fyzické terminály v malých obchodech, službách, doručování, na volné noze a mnoha dalších oblastech a už se to děje. Global Payments má nyní 15 000 klientů s mobilními terminály ve více než dvou stech oblastech a oborech, od malých podnikatelů až po velké korporace.

Jak to všechno nakonec dopadne?

A co výrobci terminálů? Podle mě pro ně v příštích letech nastanou výrazně těžší časy a prodeje už asi nebudou, co bývaly. Ale nestane se to hned; zvláště když například USA přešly na bezkontaktní technologii teprve nedávno.

Možná proto se někteří výrobci pouštějí do jiných oblastí světa plateb. Ten čas ale přijde a nejvíce z něj vydělají samotní obchodníci. Už to nebude souboj zařízení, ale aplikací.

Peníze, které poskytovatelé plateb kdysi investovali do zařízení, budou nyní investovány do vývoje aplikací. A co se s mobilními platebními technologiemi bude dít dál? A zůstane jenom u Androidu? Nejspíš ne, největší výrobce mobilních zařízení Apple již oznámil příchod vlastní technologie, což by umožnilo rozšířit terminal v mobilu mezi miliony dalších uživatelů. Počkejme si tedy na příští rok, kdy se dozvíme vice.

