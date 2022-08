Comece a otimizar o uso de combustível e coloque-se num melhor lugar para o futuro

Os gestores de frotas sempre tiveram de estar atentos aos custos, contudo, nos últimos meses, os preços elevados dos combustíveis e a pressão inflacionista sobre outros custos tornaram esta gestão ainda mais difícil. Neste momento, a redução dos custos globais para a empresa é uma prioridade nos setores de logística, distribuição e cadeia de fornecimento.

Algumas empresas têm capacidade para investir em medidas de larga escala para reduzir os custos da sua frota, como por exemplo, aderindo totalmente a viaturas elétricas para reduzir os encargos com combustível e manutenção.

Os dados do Deepview True Cost revelam que enquanto os custos de manutenção para os primeiros três anos de utilização dos veículos com motor de combustão pós-2018 aumentaram 11% em comparação com os veículos de 2016, atingindo o seu ponto de três anos de utilização em 2018, os custos de manutenção dos veículos elétricos e veículos utilitários ligeiros diminuíram 30% em relação aos seus homólogos a gasolina após três anos de utilização.

No entanto, estas medidas não são passíveis de serem adotadas pela generalidade das empresas. A maioria das empresas que conseguiu resistir aos últimos 30 meses sente-se afortunada por se manter em atividade e não tem certamente condições para assumir novos contratos de leasing para viaturas híbridas ou totalmente elétricas, numa altura em que um veículo elétrico custa geralmente 10 a 40% mais do que um modelo movido apenas a gasolina.

Todos os gestores de frotas conhecem alguns truques para reduzir custos (e estas páginas contêm alguns truques detalhados). Por exemplo, reforçar a necessidade de manter boas práticas de condução na estrada contribui muito para reduzir os custos com combustível. Por outro lado, os condutores que utilizam muito os pedais do acelerador e do travão têm tendência a gastar mais combustível. Também existem poupanças de custos nas faturas de manutenção dos veículos a cargo de condutores que melhor garantem a conservação e a manutenção do veículo.

Contudo, hoje, a tecnologia tem mais respostas para os gestores de frotas que perguntam como podem reduzir ainda mais os gastos da empresa com gasolina e gasóleo. Os GPSsempre foram capazes de planear a rota mais rápida entre os pontos A e B, mas a rota mais rápida pode não ser necessariamente a mais eficiente em termos de combustível. Uma entrega efetuada apenas dez minutos mais tarde pode significar uma poupança de dinheiro para a empresa se o condutor optar por rotas que evitam áreas congestionadas, permanecendo em estradas principais. Manter uma velocidade constante em estradas principais resulta numa poupança de combustível.

Também vale a pena sublinhar que a poupança de combustível ajuda a melhorar a qualidade do ar e o ambiente. Embora algumas empresas, nestes momentos difíceis, possam sentir-se tentadas a colocar as questões ecológicas no fim da lista de prioridades, proteger o ambiente vai de mãos dadas com a obtenção de bons resultados. À medida que os governos começam a endurecer a legislação para que o setor de logística altere a sua conduta, as empresas que tomam agora medidas para poupar combustível vão beneficiar no futuro.

Uma aplicação que lhe permita definir lembretes de manutenção para veículos com base em intervalos temporais ou de quilometragem vai reduzir o tempo de inatividade da frota, extraindo o melhor de cada veículo e do tempo de cada condutor. Com os cuidados e o software certos, as empresas conseguem colocar menos viaturas na estrada ou, pelo menos, percorrer menos distância, uma vez que as rotas são traçadas com antecedência.

“Conseguimos maximizar as viaturas que temos, para que o trabalho seja realizado com os menores custos possíveis nas deslocações”, refere Daniel Fernandes, HSE and Quality Manager da Fafinstala.

Os gestores de frota conseguem correlacionar o valor de cada viagem (a receita de um cliente) com o custo da mesma (combustível, custos com o veículo, remuneração do condutor) e começar a tomar decisões estratégicas sobre que clientes custam mais por cada Euro obtido. Os mesmos conhecimentos podem fornecer informações aos gestores de vendas sobre o tipo de potencial cliente que as suas equipas devem procurar. Racionalizar a atividade a médio prazo significa perspetivas a mais longo prazo para a empresa melhorar, e os custos sensíveis à inflação, como a manutenção, os seguros e o combustível, caem quase de imediato.

“Com a solução Verizon Connect, foi possível atingir uma redução de custos com combustível de aproximadamente 6%”, afirma Gil Neves, Area Manager da Avanza Portugal.

Poupar dinheiro em combustíveis e reduzir custos numa empresa não é um processo único. Pelo contrário, é uma série de passos, cada um representando benefícios para a empresa. Quando são agrupados, permitem poupanças impressionantes.

Agindo agora, as empresas colocam-se numa posição de vantagem. Quando os preços dos combustíveis baixarem (algo que todos esperamos e desejamos), as empresas mais resilientes e objetivas estarão numa melhor posição para o futuro.

Para obter mais informações sobre os sistemas de gestão de frotas através de GPS líderes do mercado que farão poupar dinheiro à sua organização e criar diferenças significativas a médio e longo prazo, entre hoje em contacto com a Verizon Connect e solicite uma demonstração grátis.