Una flotta più “green” senza costi aggiuntivi? Oggi è possibile

Fra le tante scelte che un manager di flotta si trova oggi ad affrontare, aggiornare il proprio parco veicoli con nuovi mezzi ecosostenibili è senza dubbio una delle più difficili. Sebbene l’attuale aumento del prezzo del petrolio abbia reso più attraente tale prospettiva, molte aziende sono tuttora comprensibilmente restie a fare investimenti corposi.

Al contrario, molte di esse stanno cercando modi per tagliare i costi di gestione delle proprie flotte “tradizionali”. Eppure le due cose non si escludono a vicenda: in realtà, molte delle possibili vie per il risparmio sono perfettamente compatibili con un approccio alla logistica più amico dell’ambiente, al giorno d’oggi particolarmente importante.

Per ridurre le emissioni di carbonio su strada, l’Unione Europea ha introdotto sul proprio territorio ferree normative sull’uso dei carburanti, inclusi tetti obbligatori alle emissioni di CO 2 per tutti i veicoli commerciali leggeri, medi e pesanti a eccezione di autobus e tir, con sanzioni per i produttori che non rispetteranno tali limiti. Tali leggi, insieme agli ovvi benefici ambientali dei veicoli a emissioni ridotte (o a emissioni zero), potrebbero convincere molte compagnie a scegliere mezzi più sostenibili per le proprie flotte nel prossimo futuro.

Alle aziende nel ramo dei trasporti, la Commissione Europea ha imposto di abbattere le proprie emissioni di CO 2 del 35% entro il 2030, rispetto ai livelli del 2005. Insieme al progressivo abbandono dei veicoli a diesel e petrolio – il Regno Unito, ad esempio, prevede entro il 2030 di abbandonare del tutto tali categorie di mezzi – ciò porterà sicuramente all’annuncio di nuovi incentivi.

Il cambiamento è già in atto, e saranno le aziende che adotteranno per prime una flotta più rispettosa dell’ambiente a vedere i maggiori benefici nei prossimi anni; ed è proprio qui che i sistemi di tracciamento veicolare come Verizon Connect possono venirvi in aiuto, aiutandovi a implementare pratiche aziendali più sostenibili e a preservare il nostro ecosistema.

Usare sistemi di monitoraggio di flotta andrà a vantaggio dei vostri futuri acquisti di veicoli, ma finché la vostra flotta non sarà del tutto rinnovata, ridurre l’impronta di carbonio dei mezzi con motori a combustione rimarrà una priorità. Fortunatamente, il software gestionale di flotta Verizon Connect può aiutarvi a tener d’occhio il consumo di carburante, monitorare i tragitti per assicurarne un uso più proficuo, e impiegare sensori e dati telematici per promuovere una guida più efficiente.

Il pannello di controllo centralizzato di Verizon Connect fornisce un’ampia panoramica dell’intera flotta, dalla posizione dei veicoli alle risorse schierate sul campo. Usando la telematica e un archivio storico indicizzato per tipo di evento, la piattaforma può aiutarvi a scoprire dove le risorse – non solo il carburante, ma anche e soprattutto il tempo – sono impiegate con minore efficienza. I dati storici potranno poi essere usati per pianificare l’ottimizzazione dei trasporti futuri, abbattendone i costi.

Con Verizon Connect e Verizon Connect Reveal, grafiche e metriche di comprensione facile e immediata vi forniranno un quadro informativo che evidenzi con chiarezza solo i dati essenziali in ogni istante, permettendovi di addentrarvi nei dettagli o di fare un passo indietro per avere una visione d’insieme di tutti gli obiettivi.

Grazie a Reveal, potrete ad esempio usare la Live Map per identificare al volo i vari veicoli della vostra flotta, filtrarli per tipo di carburante usato o seguire lo stato di tutte le risorse, ovunque esse si trovino e rigorosamente in tempo reale, con un flusso di dati accessibile in ogni istante da ogni tipo di dispositivo, che si tratti di un computer fisso, di un tablet o del vostro smartphone.

Non aspettate oltre per godere sia della visione d’insieme che di uno sguardo ravvicinato sulla vostra flotta: monitorate consumi, efficienza alla guida e gestione delle risorse con dati raccolti da sensori in tempo reale, e resi chiari, accessibili e a prova d’obsolescenza dal potere degli archivi storici e dell’analisi dati.

Scoprite oggi stesso il nuovo volto della vostra flotta sostenibile, approfittando della Demo Verizon Connect.