Les logiciels et le bon sens sont les meilleurs amis des gestionnaires de flotte

Le plus grand défi pour les entreprises qui exploitent des véhicules commerciaux à l’heure actuelle est sans aucun doute la hausse du coût du carburant. Les gestionnaires de flotte ont toujours su qu’il est sage d’économiser jusqu’au dernier centilitre de carburant, mais ces derniers mois, la réduction de cette énorme charge financière est devenue primordiale.

Certaines entreprises auront la chance d’être en mesure de commencer à faire passer leur flotte au tout-électrique ou à l’hybride – malheureusement, ce n’est pas le cas de la plupart des entreprises. Si les entreprises ont survécu aux deux dernières années, elles ne seront probablement pas en mesure de prendre de nouveaux contrats de location.

Chaque gestionnaire de flotte a quelques astuces pour économiser du carburant. Par exemple, on sait depuis longtemps que le fait d’encourager les conducteurs à mieux se comporter sur la route favorise un style de conduite plus réfléchi et plus économe en carburant. Les accélérations rapides et les freinages brutaux coûtent cher à l’entreprise en carburant. Et le lien entre le nombre d’accidents, de bosses et d’éraflures et un conducteur impatient travaillant contre la montre est évident. Ces mêmes véhicules sont aussi ceux qui finissent le plus souvent en réparation et dont l’entretien périodique coûte plus cher.

Si l’enseignement et l’encouragement d’une meilleure conduite seront toujours efficaces, la technologie peut également apporter certaines réponses au problème de la hausse vertigineuse des factures de carburant. Les systèmes de planification d’itinéraires ont toujours fourni les itinéraires les plus rapides d’un point A à un point B, mais les anciennes plateformes ne peuvent pas trouver les voies les plus économes en carburant. Même si un trajet dans une ville peut prendre 10 minutes de plus, un véhicule peut consommer beaucoup moins. Il est généralement préférable de maintenir une vitesse constante sur une route principale plutôt que d’emprunter un itinéraire plus rapide impliquant un trafic lent et discontinu.

Il convient également de noter qu’utiliser moins de carburant est également bénéfique pour la qualité de l’air dans les villes (où la pollution est la plus forte) et pour l’écologie en général. Les entreprises qui adoptent dès maintenant des habitudes “vertes” en tireront un avantage financier immédiat, mais elles en récolteront également les fruits à mesure que la pression législative et fiscale s’accentuera sur la logistique pour qu’elle assainisse ses activités.

Grâce à un logiciel avancé de planification d’itinéraires multi-dépôts [LIEN], les entreprises peuvent rentabiliser pleinement chaque kilomètre parcouru, en trouvant les itinéraires les meilleurs et les moins polluants. Les itinéraires les plus efficaces en termes de temps des chauffeurs (et donc de masse salariale) et de coûts de carburant peuvent être tracés par les logiciels actuels en fonction des commandes du jour. Les modifications apportées à ces commandes (et la possibilité d’ajouter un ou deux arrêts supplémentaires) peuvent être intégrées dans le programme du conducteur, les mises à jour et les notifications étant envoyées sur son téléphone portable. Une fois qu’ils connaissent le lieu de résidence de chaque conducteur, les mêmes algorithmes peuvent même s’assurer que leur dernier rendez-vous se situe près de chez eux (en supposant que la direction accepte que les conducteurs ramènent le véhicule chez eux pour la nuit).

Les logiciels peuvent également mettre en corrélation les coûts des itinéraires des véhicules de livraison ou de service avec la valeur de chaque commande à la fin de chaque étape du trajet. Les décideurs peuvent voir quels clients ou comptes font perdre de l’argent à l’entreprise ou quel type de client le personnel de vente devrait cibler pour de nouvelles livraisons. L’équation entre les coûts encourus et les revenus d’un trajet est simple mais peut s’avérer très efficace pour aider à rationaliser la stratégie de l’entreprise.

Économiser de l’argent sur le carburant n’est pas un processus unique. Il s’agit plutôt d’une série de petites étapes qui, ensemble, contribuent à réduire l’empreinte carbone et les coûts de carburant. En cours de route, les entreprises bénéficieront également de factures d’entretien moins élevées, de moins de réparations sur les véhicules mal conduits (ou accidentés) et, à plus long terme, d’une réduction des coûts d’assurance.

En agissant maintenant, les entreprises de logistique, grandes et petites, peuvent surmonter la crise actuelle des prix des carburants et se placer dans une position avantageuse pour l’avenir, lorsque (nous l’espérons) les prix à la pompe commenceront à baisser pour atteindre un niveau proche de la “normale”.

Pour plus d’informations sur les solutions de gestion des transports de nouvelle génération qui ont un impact significatif sur les chiffres financiers de tout gestionnaire de flotte, prenez contact avec Verizon Connect. Leurs représentants sont expérimentés dans tous les domaines de la livraison, de la chaîne d’approvisionnement et de la logistique et peuvent vous offrir des conseils avisés sur les solutions qui conviennent le mieux à votre entreprise.