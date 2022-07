Intelligente Routenplanung für eine nachhaltige Zukunft

Wir leben in einer Welt im Wandel.

Alte Geschäftsmodelle, die auf der Verbrennung fossiler Brennstoffe beruhen, sterben langsam aus, denn die unumstößliche Wahrheit über das Klima führt zu dringendem Handlungsbedarf.

Doch während die Einsicht in dieses Dilemma die Entwicklung umweltfreundlicherer Alternativen beschleunigt, kämpft die Logistikbranche ums Überleben. Einerseits sehen sich Fuhrparkmanager mit den immer stärkeren Auswirkungen fossiler Brennstoffe auf das Klima konfrontiert, andererseits erleben sie rasant steigende Kraftstoffkosten und ein Entwicklungsprogramm für Elektrofahrzeuge, das nicht nur viel zu langsam Breitenwirkung entfaltet – es ist auch potenziell so teuer, dass Unternehmen daran zerbrechen. Fuhrparkmanager brauchen also Hilfe.

Sie müssen Wege finden, Umweltschäden zu minimieren, Kosten zu senken, wo immer es geht, und ihre Flotten zu erhalten, während sie gleichzeitig die Elektrifizierung und eine sauberere, grünere Zukunft vorantreiben.

Ausgefeilte neue Flottenmanagement-Tools wie Verizon Connect können ihnen helfen, das alles gleichzeitig zu schaffen.

Ein besseres Fahrverhalten auf der Straße kann dazu beitragen, die Kraftstoffkosten zu senken, indem sichergestellt wird, dass die Fahrer so wenig wie möglich im Stop-and-Go-Modus fahren. Stopp-Start-Fahrten verbrennen den Kraftstoff ineffizient und verschlechtern die CO 2 -Bilanz des Fahrzeugs. Das Fahren von Routen, bei denen man nicht im Verkehr feststeckt, ist eine weitere Möglichkeit, sicherzustellen, dass jeder Liter Kraftstoff produktiv genutzt und nicht durch unsinnige Stadtfahrten verschwendet wird.

Verizon Connect hilft Flottenmanagern sicherzustellen, dass ihre Fahrer die umweltfreundlichsten und kraftstoffeffizientesten Routen wählen, um die Auswirkungen auf die Umwelt und den Stresspegel der Fahrer zu minimieren. Verizon Connect nutzt historische Fahrdaten, Daten zum Kraftstoffverbrauch und andere Informationen, um Flottenmanagern eine intelligente Routenplanung zu ermöglichen und so die Kraftstoffkosten und die Umweltbelastung zu senken.

On-Board-Telemetrie- und Routenplanungssoftware war schon immer in der Lage, Flottenmanagern die technisch zeitsparendsten Routen für Fahrzeuge von A nach B anzuzeigen. Oft sind diese jedoch datenarm und konzentrieren sich nur auf die geradlinigen „kürzesten” Fahrtstrecken. Verizon Connect kann Routen planen, die beispielsweise bekannte Hotspots vermeiden (z. B. durch Stadtzentren) und es den Fahrern ermöglichen, gleichmäßiger und mit weniger Stopp-Start-Aktionen zu fahren. Technisch gesehen sind dies vielleicht nicht die direktesten Routen von A nach B, aber es sind Routen, die alle verfügbaren Daten nutzen, um ein reibungsloses Fahren, sowie weniger Kraftstoffverschwendung und Umweltverschmutzung zu ermöglichen.

Nutzen die Fahrer diese Strecken, verschwenden sie weniger Kraftstoff durch das Herumstehen in Staus. Das bedeutet auch, dass die Fahrzeuge weniger abgenutzt werden, weil die Fahrer nicht ständig zwischen Gas- und Bremspedal wechseln müssen. Durch den Einsatz datengestützter Routenplanungstechnologie wie von Verizon Connect erhalten Fuhrparkmanager also nicht nur mehr Kontrolle über die Routen ihrer Fahrer, sondern sie helfen auch, weniger CO2 zu produzieren, die Finanzen des Unternehmens zu schonen und den Stress für die Fahrer zu verringern: Sie können Routen wählen, die nicht an Brennpunkten vorbeiführen, und brauchen sich keine Sorgen zu machen, dass sie möglicherweise ihr Lieferzeitfenster verpassen.

Verizon Connect ist eine Lösung, die sich sehen lassen kann. Unternehmen, die nicht alle verfügbaren Daten nutzen, werden im Wettbewerb mit denjenigen, die es tun, nicht lange bestehen können. Genauso kann die Verwendung von Bordtelemetrie der älteren Generation – angesichts eines sich immer weiter erwärmenden Planeten und rasant steigender Kraftstoffkosten – Flotten in Schwierigkeiten bringen. Die hohe Wahrscheinlichkeit, dass herkömmliche Telemetrie die Fahrer in dieselbe Richtung lenkt wie alle anderen Fahrer auf der Straße, deren Navigationsgeräte ebenfalls auf geradlinige A-B-Routen ausgerichtet sind, bedeutet mehr Hotspots, verpasste Liefertermine, gestresste Fahrer, potenzielle Geschäftsausfälle, verschwendeten Kraftstoff und eine höhere Umweltbelastung pro Fahrzeug. Fazit: Die herkömmliche Telemetrie ist weniger mehr zweckmäßig.

Durch den Einsatz neuer, datengestützter Flottenmanagement-Tools wie Verizon Connect konnten einige Flotten bis zu 6 % ihrer üblichen Kraftstoffkosten einsparen. Das ist nicht nur wirtschaftlich sinnvoll, sondern auch gut für die Umwelt. 6 % weniger Kraftstoff bedeutet 6 % weniger Schadstoffe.

Wir alle wollen unseren Kindern und Enkeln einen gesunden Planeten erhalten. Die Logistikbranche steckt in einem doppelten Dilemma: den Auswirkungen des durch fossile Brennstoffe verursachten Klimawandels und den Kosten für die Umstellung auf eine vollständig elektrische Flotte. In der Zwischenzeit kann jede fortschrittliche Technologie, die nicht allzu viel kostet, aber bis zu 6 % der Kraftstoffkosten einer Flotte einsparen und ihren Kohlenstoffausstoß verringern, während sie den Fahrern den Stress nimmt und Flotten mit geringen Gewinnspannen hilft, in einem brutalen wirtschaftlichen Umfeld zu überleben.