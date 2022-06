Digitálne platby pomáhajú tam, kde tradičné bankovníctvo zlyháva

Spoločnosti počas svojho rastu niekedy zistia, že výber kľúčových partnerov v minulosti ich obmedzuje v expanzii. Dodávatelia, ktorí boli kedysi dôležitými prvkami firemnej stratégie sa zrazu zdajú menej schopní než kedysi. Dokážu súčasní poskytovatelia poistenia pokryť podnikanie, ktoré expanduje do zahraničia? Ponúkajú komunikačné platformy najnovšie B2C kanály pre kontaktné centrum spoločnosti?

Na finančnej úrovni sa môže zdať, že tradičné bankové organizácie skôr vývoj spomaľujú, než aby otvárali nové príležitosti. Vyplýva to zo správy World Retail Banking Report 2022 od Capgemini.

„Návod na to, ako dosiahnuť rast znie jednoducho. Zákazníci chcú, aby im banky poskytovali personalizované zákaznícke riešenia bez ohľadu na to, kde sa v digitálnom svete nachádzajú. Problémom však zostáva realizácia v praxi,” povedal Nilesh Vaidya, globálny riaditeľ pre odvetvie retailového bankovníctva a správy majetku v Capgemini Financial Services.

Je smutné, že digitálne schopné firmy a organizácie narážajú na prekážky vytvorené digitálnymi obmedzeniami svojich obchodných partnerov. Často je to práve partner, kto môže brzdiť strategický rozvoj firmy. V niektorých prípadoch môžu neschopní finanční partneri dokonca zastaviť expanziu do nového teritória alebo zabrániť rýchlemu presunu peňazí z a do firmy.

V minulosti existovalo len málo alternatív k bankám a iným veľkým finančným organizáciám. Dnes sa ale startupy presúvajú do všetkých oblastí financií. Takzvané fintech spoločnosti sú pre mnoho súčasných používateľov dlhodobo zavedených finančných domov vzdialené len jednoduchým kliknutím alebo dotykom na obrazovku.

Z pohľadu spotrebiteľov ťažia nové banky z nízkych alebo žiadnych nákladov na výstavbu a infraštruktúru a okrem toho nie sú zviazané mocnými akcionármi. Pre firmy sa banková revolúcia len začína rodiť. Avšak skôr ako by sa dalo čakať, mnoho digitálne schopných spoločností, ako sú e-shopy, využíva odborné znalosti a schopnosti poskytovateľov platieb, ktorí ponúkajú jednoduché služby, napríklad cezhraničné platby či integráciu platobnej brány.

Platforma Global Payments odstraňuje mnoho ťažkostí, ktoré sú spojené s medzinárodnými operáciami, a teda s oblasťami, kde sú pomalý pohyb finančných prostriedkov a vysoké poplatky bežné. Platobnú bránu, ktorá umožňuje platbu zákazníkom kdekoľvek na svete, je možné jednoducho nainštalovať do existujúceho e-shopu. Pokiaľ ide o rýchlosť prevodov a jednoduchosť operácií, neexistuje v procesoch maloobchodníka pri každodennom používaní prakticky žiadny rozdiel medzi domácim a medzinárodným obchodovaním.

Platforma je úplne kompatibilná s bezpečnostnou certifikáciou PCI-DSS, takže firmy môžu využiť opakované platby, model predplatného a možnosti zapamätať si kartu. Tieto funkcie sú pre platobnú bránu Global Payments samozrejmosťou.

API je kľúčové

Len málo spoločností si môže dovoliť vstúpiť na trh digitálnych platieb bez toho, aby si zaobstarali zavedený systém, ktorý je výsledkom mnohých rokov vývoja a skúseností. Žiadna spoločnosť akejkoľvek veľkosti nemôže zahodiť svoje súčasné spôsoby práce a používané technológie a naskočiť na novú platformu pre spracovanie platieb – hoci sú predpokladané výhody akokoľvek lákavé.

Akékoľvek nové digitálne riešenie musí fungovať, musí byť vytvorené digitálne, a to dnes znamená otvorené API. Obojstranne spolupracujúce rozhranie medzi novými a súčasnými produktami a veľkými softvérovými programami je v roku 2022 úplne prvoradé.

„Čím viac budú firmy spolupracovať, tým viac platobných odvetví bude používať otvorené ekosystémy. Cieľom je zvýšiť efektivitu a zároveň znížiť náklady. V ére platieb 4.X budú firmy zvažovať modely API založené na dátach, aby zostali konkurencieschopné a ziskové,” uvádza Capgemini vo svojej správe.

Žiadny softvér by nemal existovať izolovane, v opačnom prípade je to len cesta k opakujúcim sa manuálnym procesom, ktoré znamenajú nedostatok vynaliezavosti a prispôsobivosti. Platforma Global Payments bola od základu navrhnutá tak, aby bola prístupná prostredníctvom rozhrania API a poskytovala samostatné a kompletne prispôsobivé riešenie.

Finančné systémy sú životne dôležité pre každú firmu, a preto spolu musia všetky aplikácie bezproblémovo komunikovať. Schopnosť jednotlivých systémov spolupracovať cez API je kľúčová – potrebujú ju vývojári aj samotní užívatelia. Nie menej dôležitá je aj prehľadná a zrozumiteľná dokumentácia ku všetkým systémom, rovnako ako okamžitá pomoc od zákazníckeho servisu poskytovateľa platobnej brány.

Ďalšou výhodou prepojených softvérových inštalácií je smart analýza firemných dát. Vďaka spojeniu údajov z kartových operácií a dát z rôznych komunikačných platforiem môžu obchodníci vidieť celkový finančný obraz všetkých svojich prevádzok.

„Namiesto toho, aby obchodníci museli prechádzať bankové výpisy za posledné mesiace, dostanú obchodné dáta v takmer reálnom čase, ktoré môžu používať na vstup na ďalšie trhy, na uvedenie nových výrobkov na trh alebo na oslovenie nových či už existujúcich zákazníkov s personalizovanou ponukou,” vysvetľuje Anton Čiháček, expert Global Payments.

Platby v Európe v číslach

28 EUR priemerná čiastka zaplatená kartou v obchodoch

50 EUR priemerná čiastka zaplatená kartou na internete

0,49 sekundy trvá priebeh transakcie

30% platieb sa realizuje telefónom alebo hodinkami

60% platieb sa uskutočňuje cez Apple Pay, 35% cez Google Pay, 5% cez Garmin

Na 1000 obyvateľov pripadá v Európe 32 platobných terminálov

Taliansko má najvyšší počet terminálov (59 zariadení na 1000 obyvateľov)

Slovensko má najnižší počet terminálov (16 na 1000 obyvateľov)