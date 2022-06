Digitální platby pomohou tam, kde tradiční bankovnictví selhává

Jak společnosti rostou, někdy zjistí, že je historický výběr klíčových partnerů omezuje v expanzi. Dodavatelé, kteří byli kdysi důležitými prvky firemní strategie, se najednou zdají méně schopní než kdysi. Dokáží stávající poskytovatelé pojištění pokrýt podnikání, které se přestěhuje do zahraničí? Nabízejí komunikační platformy nejnovější B2C kanály pro kontaktní centrum společnosti? Na finanční úrovni se může zdát, že tradiční bankovní organizace spíš do zaběhnutých firemních soukolí přisypávají písek, než aby otevíraly příležitosti. Vyplývá to ze zprávy World Retail Banking Report 2022 od Capgemini.

„Návod pro to, jak dosáhnout růstu, zní jednoduše. Zákazníci chtějí, aby jim banky poskytovaly personalizované zákaznické zkušenosti bez ohledu na to, kde se v digitálním světě nacházejí. Problémem však zůstává realizace,“ říká Nilesh Vaidya, globální ředitel pro odvětví retailového bankovnictví a správy majetku v Capgemini Financial Services.

Je smutné, když digitálně schopné firmy a organizace narazí na překážky vytvořené digitálními omezeními jejich obchodních partnerů. Často je to právě partner, kdo může brzdit strategický rozvoj firmy. V některých případech mohou neschopní finanční partneři dokonce zastavit expanzi do nového teritoria nebo zabránit rychlému přesunu peněz z a do firmy.

V minulosti existovalo jen málo alternativ k bankám a jiným velkým finančním organizacím. Dnes se ale startupy přesouvají do všech oblastí financí. Takzvané fintech společnosti jsou pro mnoho současných uživatelů dlouhodobě zavedených finančních domů vzdáleny pouhým kliknutím nebo klepnutím na obrazovku.

Z pohledu spotřebitelů těží nové banky z nízkých nebo žádných nákladů na výstavbu a infrastrukturu a navíc nejsou zavázány mocnými akcionáři. Pro firmy se bankovní revoluce teprve začíná rodit. Ale spíše než čekat, mnoho digitálně schopných společností, jako jsou eshopy, využívá odborných znalostí a schopností poskytovatelů plateb, kteří nabízejí snadné a jednoduché služby, například přeshraniční platby či integraci platební brány.

Platforma Global Payments odstraňuje mnoho bolístek tradičně spojených s mezinárodními operacemi, tedy s oblastmi, kde jsou pomalý pohyb finančních prostředků a vysoké poplatky běžné. Platební bránu lze snadno nainstalovat do stávajících eshopů, kde nabízí platby zákazníkům kdekoli na světě. Pokud jde o rychlost převodů a snadnost operací, v reálu neexistuje v procesech maloobchodníka při každodenním používání prakticky žádný rozdíl mezi domácím a mezinárodním obchodováním.

Platforma je plně kompatibilní s bezpečnostní certifikací PCI-DSS, takže zákazníci mohou využít opakované platby, modelu předplatného a možnosti zapamatovat si kartu. Tyto funkce jsou pro platební bránu Global Payments přirozené.

API je klíčové

Jen málo společností může dovolit vstoupit na trh digitálních plateb bez pořízení zavedeného systému, který je výsledkem mnoha let vývoje a zkušeností. A žádná společnost jakékoli velikosti nemůže zahodit své současné způsoby práce a používané technologie a naskočit na novou platformu pro zpracování plateb – ať už jsou předpokládané výhody jakkoliv lákavé.

Jakékoli nové řešení musí být vytvořeno a musí fungovat digitálně, a to dnes znamená otevřené API. Oboustranně spolupracující rozhraní mezi novými a stávajícími produkty a velkými softwarovovými programy je v roce 2022 naprosto prvořadé.

„Čím více budou firmy spolupracovat, tím víc bude platební odvětví používat otevřené ekosystémy. Cílem je zvýšení efektivity a zároveň snížení nákladů. V éře Plateb 4.X budou firmy také zvažovat modely API založené na datech, aby zůstaly konkurenceschopné a ziskové,“ uvádí Capgemini ve své zprávě.

Žádný software by neměl existovat izolovaně. V opačném případě to je jenom cesta k opakujícím se manuálním procesům, které znamenají nedostatek vynalézavosti a přizpůsobivosti. Platforma Global Payments byla od základu navržena tak, aby byla přístupná prostřednictvím rozhraní API a poskytovala samostatné a zcela přizpůsobitelné platební řešení.

Finanční systémy jsou životně důležité pro každou firmu, a proto spolu musí všechny aplikace bezproblémově komunikovat. Schopnost jednotlivých systémů spolupracovat přes API je klíčová – potřebují ji vývojáři i samotní uživatelé. A neméně důležitá je i přehledná a srozumitelná dokumentace ke všem systémům, stejně jako okamžitá pomoc od zákaznického servisu poskytovatele platební brány.

Další výhodou propojených softwarových instalaci je chytrá analýza firemních dat. Díky spojení údajů z karetních operací a dat z různých komunikačních platforem mohou obchodníci vidět celkový finanční obraz všech svých provozoven.

“Místo toho, aby obchodníci museli procházet bankovní výpisy za poslední měsíce, dostanou obchodní data v téměř reálném čase, která mohou použít ke vstupu na další trhy, k uvedení nových výrobků na trh nebo k oslovení nových či stávajících zákazníků s personalizovanou nabídkou,“ vysvětluje Anton Čiháček, expert Global Payments.

Platební platformou pro vaše potřeby je Global Payments. Podívejte se, jak může změnit váš názor na podnikání. Začněte ještě dnes.

Platby v Evropě v číslech

28 EUR průměrná částka zaplacená kartou v obchodech

50 EUR průměrná částka zaplacená kartou na internetu

0,49 sekundy trvá provedení transakce

30 % plateb je telefonem nebo hodinkami

60 % plateb jde přes Apple Pay, 35 % přes Google Pay, 5 % přes Garmin

Na 1000 obyvatel připadá v Evropě 32 platebních terminálů

Itálie má nejvyšší počet terminálů (59 zařízení na 1000 obyvatel)

Slovensko má nejnižší počet terminálů (16 na 1000 obyvatel)