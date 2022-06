Comment les systèmes de gestion des transports peuvent combattre la hausse des prix du carburant

La forte hausse de la demande de services de livraison et de logistique qui a résulté du boom du commerce électronique pendant le COVID a été tempérée par la récente augmentation du prix du carburant. Au moment où les entreprises du dernier kilomètre et les distributeurs situés en amont de la chaîne d’approvisionnement réorganisaient leurs opérations pour faire face à la forte demande, la charge des coûts a soudainement augmenté dans le secteur des transports. La logistique doit donc être efficace, à grande échelle.

La hausse des prix du carburant est considérée comme un facteur déterminant de l’augmentation de la pression inflationniste cette année, dont la plupart des gouvernements européens prévoient qu’elle culminera à environ 6 % au cours des 12 prochains mois. L’inflation pourrait bien également affecter les coûts secondaires des entreprises de transport, tels que les prix d’usine des pièces détachées et des composants. Avec le temps, le taux d’inflation plus élevé se répercutera sur les salaires à mesure que le coût de la vie augmentera. Les situations actuelles et futures mettant sous pression le secteur du transport, il est important que les responsables du transport et les décideurs opérationnels mettent en place des actions pour réduire les coûts dans tous les domaines de l’entreprise.

Les prix des carburants étant intrinsèquement liés aux coûts de fonctionnement de la logistique, on trouve certaines réponses en examinant la consommation d’essence ou de diesel des véhicules individuels. Plus la taille de la flotte est importante, plus les petites économies se multiplient.

La télématique embarquée traditionnelle dont sont équipées de nombreuses flottes a, selon toute vraisemblance, été installée pour mieux identifier où se trouvait chaque élément de la flotte à tout moment. Cela signifie que sa première utilisation consistait souvent à s’assurer que les conducteurs ne faisaient pas un usage abusif de leurs véhicules – en utilisant les fourgonnettes de l’entreprise pour des trajets privés, par exemple. Mais au fur et à mesure que la technologie a évolué, les capacités des plateformes logicielles et matérielles basées sur la télémétrie des véhicules ont également évolué. Aujourd’hui, la dernière génération de plateformes de gestion des transports offre d’énormes avantages au gestionnaire de flotte soucieux des coûts.

L’objectif étant de réaliser des économies de carburant, les capacités de planification d’itinéraire de la solution Verizon Connect permettent d’organiser les déplacements avec une consommation de carburant minimale. Certains trajets peuvent, par exemple, être plus longs, mais ils éviteront les arrêts et les ralentissements associés à la circulation. En combinant intelligemment les données avec les connaissances locales (complétées par des mises à jour du trafic en temps réel provenant de Google Map), les dépenses en carburant sont maintenues au minimum.

De la même manière, les véhicules les plus récents, équipés de la technologie start-stop et des meilleures mesures de consommation de carburant, peuvent être affectés aux trajets traditionnellement gourmands en carburant. Les véhicules plus anciens pourraient être affectés aux trajets plus fluides et de plus longue distance qui empruntent des routes rapides.

Ce type d’intelligence économique est difficile à appréhender manuellement, et les gestionnaires de transport ont déjà trop de processus manuels dans leurs routines quotidiennes – la réflexion stratégique est malheureusement, parfois, un luxe et non une réalité. Mais les dernières nouveautés en matière de logiciels de gestion des transports et de matériel GPS permettent des modifications beaucoup plus simples à mettre en œuvre. Même le plus petit changement dans les opérations quotidiennes peut entraîner des économies importantes. Yves Bertrand de la société Jules Vallès utilise Reveal de Verizon Connect dans son entreprise. “Nous avons gagné 10 minutes sur certaines tournées, 30 minutes sur d’autres. Cette multiplication de petits gains finit par compter”, dit-il.

Au fil du temps, les avantages s’accumulent, et ils commenceront également à se propager dans d’autres secteurs de l’entreprise. Des styles de conduite plus conscients et un meilleur comportement sur la route permettront peut-être d’économiser du carburant, mais entraîneront également moins d’accidents et moins d’entretien. Les mêmes technologies déployées pour économiser du carburant peuvent également être utilisées pour s’assurer que les véhicules les plus fiables (identifiés par les données historiques de maintenance) sont placés sur des itinéraires connus pour tirer le maximum des pneus, des freins et du moteur d’un véhicule.

Les technologies interconnectées qui relient le trafic, la maintenance, les itinéraires, la télémétrie et l’analyse des données en temps réel changent la façon dont les entreprises abordent leurs charges financières. Une pensée créative combinée à une technologie intelligente (et à l’expérience du décideur, bien sûr) peut transformer ce qui pourrait être une période économiquement difficile pour le transport en une période de changement positif.

Yves Bertrand affirme qu’il observe déjà un retour sur investissement :

« Nous avons réduit de 10 à 15 % les kilométrages parcourus et les dépenses en carburant. Par ailleurs, nous avons gagné en réactivité et en qualité de service. »

Pour en savoir plus sur la dernière génération d’options technologiques de gestion des transports, contactez un représentant de Verizon Connect dès aujourd’hui.