A Verizon Connect ajuda a transformar digitalmente as empresas a cada obstáculo na estrada

Com a pandemia COVID-19 numa fase de estabilização e a vida quotidiana na maior parte da Europa a aproximar-se da normalidade, as empresas em Portugal têm vindo a abraçar o vasto e crescente ecossistema de inovações tecnológicas orientadas para a produtividade.

De acordo com o Relatório de setembro de 2020 [PDF] Shaping the Digital Transformation in Europe (Modelar a Transformação Digital na Europa) publicado pela Comissão Europeia, espera-se que “até 2030, a contribuição adicional cumulativa do PIB em relação às novas tecnologias digitais possa ascender a 2,2 triliões de euros na UE”.

Trata-se de um aumento de 14,1% que as iniciativas de transformação digital substanciaram em todo o continente europeu em 2017. O PIB projetado que daí resulta é equivalente aos PIBs de 2019 de Espanha e dos Países Baixos juntos. Mas para atingir esse crescimento, as empresas europeias terão de retomar os seus níveis de investimento em tecnologias digitais que são cada vez mais vitais, particularmente nos setores da automatização e da mobilidade.

O investimento na transformação digital fomenta a prosperidade

As pequenas e médias empresas debatem-se frequentemente nas fases iniciais de inovação de vanguarda devido aos custos financeiros e de oportunidade associados à introdução de novas tecnologias. Mas as organizações portuguesas, tanto no setor privado como no público, independentemente da sua dimensão, abraçaram essa modernização digital com entusiasmo.

O relatório da UE delineou de que forma os Estados-Membros teriam de contribuir com cerca de 75 mil milhões de euros por ano para o investimento em TIC na próxima década, e com 42 mil milhões de euros anuais para educar, desenvolver e requalificar a força de trabalho para gerir a transição digital em termos de eficiência operacional, redução de custos e resiliência empresarial.

Mas Portugal já está a tomar as medidas cruciais para implementar as alterações digitais. A unidade de inovação LabX do setor público do país está a redesenhar 25 serviços públicos para serem mais práticos e centrados no cidadão, tais como a renovação automática e puramente digital dos cartões de cidadão, incluindo o pagamento através de meios online.

O secretário de Estado português para a digitalização e modernização administrativa, Mário Campolargo, indicou que a sua administração está a contribuir com um “investimento estatal recorde” de 125 milhões de euros para apoiar o empreendedorismo e o ecossistema de arranque no país, sublinhando que traduzir este investimento em “resultados pró-ativos, em impactos no tecido empresarial e em impactos positivos na sociedade” é o que realmente importa.

Gestão de Frotas eficiente e em conformidade

Para muitas indústrias que, durante a pandemia, ultrapassaram obstáculos relacionados com atrasos no serviço e nível de exigência dos clientes, a transformação digital da sua gestão de transportes de bens e serviços de mobilidade fez toda a diferença.

O acompanhamento das suas frotas, desde o cais de carga até à porta do cliente, utilizando soluções tecnológicas avançadas e analisando os dados disponíveis, pode ajudar empresas, grandes e pequenas, a identificar processos ineficientes, e por isso dispendiosos, mas também a alocação de recursos e despesas.

Hoje em dia, os dados sobre atribuição de serviços, rotas percorridas, consumo de combustível e até mesmo manutenção de veículos podem ser monitorizados graças à integração de um software sofisticado de gestão de veículos, tal como o que é fornecido pelo líder em gestão de frotas através de GPS, Verizon Connect.

Desde 2020, a Verizon Connect tem sido reconhecida como líder em Gestão de Frotas através de GPS, o que significa que, independentemente da dimensão da frota, a Verizon Connect fornece soluções de Monitorização e Gestão de Frotas de 4 a 5 estrelas, de acordo com 90% dos utilizadores empresariais inquiridos pela plataforma de análise de software G2.

O seu software de gestão de ativos, veículos e serviços vai além de meros pontos num mapa, integrando, ao invés, uma monitorização GPS personalizável, permitindo a leitura de dados dos tacógrafos já instalados nos veículos. Os dados recolhidos a partir destes dispositivos conectados oferecem uma gama de dashboards, alertas automáticos e relatórios atualizados sobre a localização de veículos, estilo de condução, tais como velocidade e tempo em ralenti, ajudando a melhorar tanto a visibilidade da frota como da atividade.

Aproveitando estes dados e uma monitorização quase em tempo real, os operadores de frotas são capazes de responder de imediato a alterações das condições meteorológicas, atrasos inesperados no trânsito, acidentes e bloqueios de rotas, monitorizando e planeando com vista a uma futura poupança de custos quando se trata de consumo de combustível e manutenção de veículos.

Digitalizar a gestão da frota, de forma a ter uma visão de 360 graus é ótimo para otimizar a produtividade, mas a Verizon Connect vai mais longe, tanto para os veículos como para a maquinaria pesada, ao ajudar a automatizar a conformidade com uma série de requisitos regulamentares. Por exemplo, tornando mais fácil para as empresas manterem-se dentro dos objetivos de emissões de carbono, agora e no futuro.

O Reveal da Verizon Connect ajuda a digitalizar o trabalho no terreno

A solução de Gestão de Serviços da Verizon Connect traz os serviços prestados aos clientes para o escritório, oferecendo uma visibilidade aprofundada sobre o trabalho dos técnicos e o estado dos vários trabalhos, e ainda, simplificando a gestão do trabalho no terreno a partir de um prático calendário. Tudo é gerido a partir de uma solução de software centralizada, para que os gestores possam atribuir remotamente novas tarefas aos técnicos. Estes irão receber atualizações através de uma aplicação móvel, especificamente desenvolvida para o efeito, na qual irão manter um registo da sua agenda diária, aceitar novos serviços e atualizar a conclusão dos serviços já realizados.

Os horários estimados de chegada e eventuais atrasos imprevistos podem agora ser enviados automaticamente através de notificação ao cliente, o que ajuda a aumentar as taxas de eficiência e consequentemente as taxas de satisfação do cliente. O ciclo dos serviços pode ser concluído de forma digital para verificar a prova de entrega no local ou conclusão do serviço, incluindo a captura de fotos e assinaturas utilizando a aplicação para smartphone, sem necessidade de hardware adicional.

Manter-se à frente na digitalização de operações cruciais das empresas será uma das razões pelas quais Portugal subiu três lugares no índice de economia e sociedade digital criado pela Comissão Europeia. A adoção de tais soluções transformadoras tem impacto no negócio de formas muitas vezes inesperadas, proporcionando eficiência não só na entrega e gestão dos serviços, como também na promoção de um planeamento estratégico e mitigador de riscos que pode colocar o negócio anos-luz à frente dos concorrentes.

