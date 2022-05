MANGOPAY, le prochain leader mondial des solutions de paiement pour marketplaces

MANGOPAY, une solution de paiement dédiée aux marketplaces, a annoncé l’arrivée d’un nouvel actionnaire majoritaire, Advent International, un fonds d’investissement doté d’une grande expérience dans la croissance de startups dans le domaine des fintechs et des logiciels B2B. Advent international investira 75 millions d’euros pour accélérer sa croissance.

MANGOPAY fournit des solutions de paiement complètes aux marketplaces et aux plateformes comptant de nombreux acheteurs et vendeurs, en s’appuyant sur un environnement technologique unique d’e-wallet. Grâce à ses API conçues par et pour des développeurs, ses clients sont en mesure d’onboarder des vendeurs, d’accepter les paiements des consommateurs, de conserver et d’acheminer des fonds vers ces derniers dans le monde entier. L’environnement d’e-wallet offre une flexibilité unique permettant des paiements fractionnés, l’utilisation de comptes séquestres et des paiements en boucle fermée.

Aujourd’hui, MANGOPAY est au service de certains des principales marketplaces européennes et mondiales, dont Vinted, Chrono24, Leboncoin, Rakuten, Wallapop, Malt et bien d’autres, ainsi que des plateformes les plus innovantes et à fort potentiel. C’est l’une des sociétés de paiement qui connaît la croissance la plus rapide en Europe. Elle devrait traiter 13 milliards d’euros de volume de transactions en 2022.

Nouveaux objectifs et ambitions pour MANGOPAY

Ce nouveau partenariat entre MANGOPAY et Advent International devrait permettre d’accélérer sa capacité à fournir des solutions encore plus innovantes à ses clients. L’investissement permettra d’accélérer la croissance de l’entreprise – en se concentrant sur l’expansion internationale (Royaume-Uni, États-Unis et Amérique latine), sur de nouveaux secteurs d’activité et sur le développement de produits – avec l’ambition de devenir l’une des principales solutions mondiales de paiement en ligne au service de l’économie des plateformes.

« Dans un avenir très proche, les échanges mondiaux, les business models et les nouvelles habitudes de consommation apporteront davantage de complexité et d’intermédiaires dans le domaine des paiements. MANGOPAY est bien positionné pour relever ces nouveaux défis et je suis très enthousiaste quant à l’innovation que nous allons apporter au marché et à nos clients existants », a déclaré Romain Mazeries, PDG de MANGOPAY.

MANGOPAY apportera de nouvelles solutions de pointe pour gérer les flux de paiement complexes qui alimenteront la nouvelle génération de marketplaces et de plateformes.

MANGOPAY a l’intention de fournir des services de paiement complets à ses clients, notamment des fonctions de traitement des factures, de comptabilité, Forex, et d’impact, entre autres. Pour alimenter ces innovations, MANGOPAY prévoit de recruter certains des esprits les plus brillants de l’univers des paiements numériques. Au cours des prochains mois, MANGOPAY recrutera 250 nouveaux employés, dont la moitié pour des postes technologiques. En outre, MANGOPAY renforcera ses équipes de customer success, d’assistance et de vente dans le but de maintenir un niveau élevé de satisfaction des clients.

Si vous souhaitez en savoir plus sur la vision et les projets futurs de MANGOPAY rendez-vous sur le blog de l’entreprise.