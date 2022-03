Melhorar a resiliência empresarial com tecnologia de localização de frotas

Portugal está a colocar uma forte ênfase na resiliência e sustentabilidade das ofertas empresariais e, por isso, é preciso implementar inovação e tecnologia para dar resposta a essas necessidades. Para os operadores de frotas, implementar um sistema de gestão e localização de frotas pode muito bem ser o ponto de viragem para alcançar a excelência.

O plano de recuperação e resiliência de Portugal, tal como aprovado pela Comissão Europeia, está fortemente orientado para atingir objetivos de sustentabilidade e aumentar simultaneamente a resiliência das empresas e indústrias que ainda estão a recuperar dos efeitos da pandemia de COVID‑19.

Para os operadores de frotas do país, é, de facto, uma linha de equilíbrio muito fina: procurar resiliência e reduzir custos, satisfazendo simultaneamente o crescimento da procura dos consumidores por ofertas e produtos mais ecológicos. No entanto, existe uma solução na forma de gestão e localização de frotas que já provou reduzir custos, contribuir para a sustentabilidade e aperfeiçoar uma vantagem competitiva relativamente à concorrência.

Resiliência através de custos reduzidos

Com 73% dos operadores de frotas em Portugal já a utilizar um sistema de gestão de frotas, não surpreende que a localização e gestão de frotas seja uma solução experimentada e testada que se está a tornar menos opcional e mais necessária com vista a manter uma vantagem em relação aos concorrentes da área.

De acordo com um estudo da ABI Research, as soluções de localização de frotas resultaram em 60% das empresas com estes sistemas a reportarem uma diminuição no consumo de combustível, com 46% a indicarem uma melhoria na produtividade graças a uma melhor utilização dos veículos, com 46% a indicarem também uma otimização das rotas dos veículos das respetivas frotas.

O menor consumo aliado a uma maior produtividade decorrente da utilização de tecnologia de localização de frotas significa basicamente um retorno sobre o investimento mais claro para os operadores de frotas. 80% dos inquiridos que participaram no estudo afirmaram que uma solução de localização através de GPS é “muito” ou “extremamente” benéfica, dos quais 43% observaram que foi atingido um ROI positivo em menos de um ano.

Outro elemento no qual os operadores de frotas viram uma melhoria com a utilização de um sistema de localização e gestão de frotas foi a satisfação do cliente. O estudo realizado indicou que o serviço ao cliente faz a diferença a curto prazo para melhorar a satisfação dos clientes e, assim, a retenção destes. Os resultados do estudo também mostraram que 67% dos operadores de frotas que utilizam um sistema de localização através de GPS reportaram uma melhoria no serviço ao cliente desde a implementação do sistema.

Conformidade com os regulamentos

Outra vantagem de um sistema de localização e gestão de frotas, em associação com a forma como pode otimizar as rotas e melhorar a utilização dos veículos, é que melhora e facilita o cumprimento da regulamentação, tanto para os motoristas como para os operadores de frotas.

Algumas das soluções de localização de frotas disponibilizam uma ligação ao tacógrafo instalado nos veículos da frota, que permite ler os dados registados de forma instantânea e descarregar os ficheiros de tacógrafo remotamente. A descarga remota dos dados facilita uma melhor conformidade com a legislação em vigor, já a leitura instantânea de dados ajuda os operadores de frotas a tomar decisões baseadas no tempo que os motoristas podem trabalhar de acordo com os períodos de descanso obrigatórios exigidos por lei.

Ao mesmo tempo, os dados sobre as condições das rotas e as paragens efetuadas permitem aos operadores de frotas ajustar a eficiência da manutenção, com relatos de que cerca de 45% notaram melhorias na manutenção dos veículos e 29% viram os custos de mão-de-obra serem reduzidos.

As quedas nos custos com material para 41% das empresas podem igualmente ser atribuídas a uma diminuição de 41% nos acidentes. A esta contribuição para a segurança dos motoristas junta-se também a facilidade de agendamento eficiente apesar do trabalho remoto, mantendo assim também os trabalhadores mais protegidos da Covid-19. Além disso, metade das empresas também indicou uma redução de 50% dos custos relacionados com seguros, enquanto 53% notaram uma melhoria da eficiência e produtividade dos trabalhadores/motoristas, o que representa outro ponto a favor das soluções de localização e gestão de frotas.

Ao reduzir o consumo de combustível e os custos globais da frota relacionados com mão-de-obra, peças e manutenção, um sistema de localização através de GPS e de gestão de frotas permite aos operadores de frotas dar resposta a 6 dos 10 desafios diários mais importantes que os gestores de frotas enfrentam. Estes são os custos com combustível, os aumentos de custos gerais da frota, os custos de mão-de-obra, a redução de CO2 e a segurança, desafios indicados por mais de 59% dos operadores de frotas como tendo um grande impacto.

Soluções de localização de frotas da Verizon Connect

Com ofertas de localização e gestão de frotas em todo o mundo, a Verizon Connect pretende ajudar os clientes a aproveitar o dia com melhor visibilidade sobre as frotas e sobre o trabalho que estas podem fazer.

A tecnologia de localização de frotas também já não é apenas um conjunto de pontos num mapa. Através da utilização de dados recolhidos por estes sistemas, os gestores e operadores de frotas podem reagir melhor a situações tanto numa escala mais pequena, relativa a veículos específicos, como numa escala mais abrangente, envolvendo a estratégia da empresa e ajudando a dar resposta a alterações inesperadas.

A dimensão da frota também não é motivo de preocupação para a Verizon Connect, uma vez que as soluções oferecidas estão preparadas para dar resposta às necessidades de frotas de diferentes dimensões, incluindo soluções de gestão e agendamento de serviços totalmente integradas, assim como a localização de veículos com reprodução das rotas percorridas.

A flexibilidade e a agilidade que estas opções proporcionam aos operadores de frotas, e que podem ajudar na reduzir dos custos, mas também, a responder aos desafios ecológicos da operação de uma frota, tornam o sistema Verizon Connect inestimável para quem procura uma vantagem competitiva sobre a concorrência.

Para dar o primeiro passo rumo a uma melhor resiliência empresarial, visite a página da Verizon Connect aqui.