Die Logitech-Bar ist jetzt für Unternehmen geöffnet

Nach rund 30 Monaten Remote-Arbeit ist es erstaunlich, dass die Teilnehmer:innen in fast jedem Videomeeting in den ersten fünf Minuten immer noch mit der Technik zu kämpfen haben: falsche Audioeinstellungen, Probleme mit der Kamera und Anpassungen der Lautstärke gehören zum Videokonferenz-Alltag. Teamsitzungen zum Laufen zu bringen, bleibt für die meisten Menschen eine Herausforderung, selbst für die technisch versierten. Der Hauptgrund für den verspäteten Start jeder virtuellen Sitzung: die Hard- und Software, auf die wir uns verlassen wird im Laufe des Tages für alle möglichen Aufgaben verwendet. So können wir beispielsweise die Audioeinstellungen zurücksetzen, um Musik zu hören, oder zwischen der vorderen und der hinteren Kamera wechseln, um eine andere App zu verwenden. Wenn dann die wichtige Videokonferenz beginnt, können Sie sicher sein, dass sich irgendwo jemand für die falsche Kameraansicht entschuldigt (nicht, dass irgendjemand diese Entschuldigung hören könnte – der Ton ist wahrscheinlich ebenfalls stumm geschaltet!) Ein Effizienzverlust, der nicht sein muss, wenn die Mitarbeiter:innen und Konferenzräume mit der richtigen Hardware und Technik ausgestattet werden.

In den Anfängen der zwingendermaßen erforderlichen Remote-Arbeit waren Videokonferenzen für die meisten Menschen noch ein Novum, und wir haben technische Probleme sowohl erwartet als auch entschuldigt. Aber in Zeiten, in denen die Unternehmen versuchen, zu einem normalen Arbeitsalltag zurückzukehren, haben nur wenige noch die Zeit oder Geduld, immer wieder die gleichen Probleme zu sehen und zu hören. Die lange Zeit, in der viele Menschen von zu Hause aus gearbeitet haben, hat Videokonferenzen in die Arbeitskultur der meisten Unternehmen integriert. Wir haben uns Videokonferenzen zur Gewohnheit gemacht – schließlich hat die gemeinsame Nutzung von Bildschirmen und Textchats während des Gesprächs erhebliche Vorteile. Nur wenige Unternehmen kehren zu 100 % zu ihren alten Tischtelefonen zurück. Unternehmen, die reibungslose Video Collaboration umsetzen und qualitativ hochwertige audiovisuelle Übertragung bieten, steigern damit nicht nur die Effizienz ihrer Teams, sondern punkten damit auch bei Kund:innen und Partner:innen.

In den meisten Besprechungsräumen steht bestenfalls ein älterer Desktop-PC mit einem Lautsprecher und einer Webcam der letzten Generation zur Verfügung, die über Kabel mit einer Tastatur und einer Maus irgendwo im Raum verbunden ist. Bizarrerweise bieten viele Homeoffice-Ausstattungen inzwischen eine professionellere Audio- und Videoqualität für digitale Meetings, als sie in den Büroräumen eines Unternehmens zu Verfügung stehen. Hier müssen Unternehmen also dringend nachrüsten.

Die gute Nachricht: Es gibt einige großartige Alternativen zu dieser Situation, die aus den Erfahrungen der letzten Jahre hervorgegangen sind und sehr einfach implementiert werden können. Logitech bietet dazu eine Reihe von Hardware-Geräten an, die sowohl den Bedürfnissen des überlasteten IT-Helpdesks als auch denen der ausgelasteten Mitarbeiter:innen gerecht werden. Diese ermöglichen qualitativ hochwertige und intuitive Video Collaboration praktisch ohne Einrichtungsaufwand. Benutzer:innen von Konferenzräumen, die eine Verbindung zu entfernten Kolleg:innen oder Kundenbüros herstellen möchten, können dies einfach per Knopfdruck auf dem Logitech Tap IP Touch Controller tun. Es ist keine Einrichtung oder Wartung erforderlich, so dass keine Zeit damit verschwendet wird, unter Schreibtischen herumzukriechen und USB-Kabel von der Rückseite der 720p-Webkamera zu suchen. So können sich die Mitarbeiter:innen ganz auf die Inhalte der Meetings konzentrieren, ohne dass sie von Technikherausforderungen abgelenkt werden.

Die Logitech Rally Bar und die Rally Bar Mini eignen sich perfekt für den Einsatz in den verschiedensten Besprechungsräumen und die Zusammenarbeit in kollaborativen Arbeitsumgebungen. Benutzer:innen, die nach längerem Arbeiten von zu Hause ins Büro zurückkehren, wird so ein einheitliches Erlebnis ermöglicht. Sie sind einfach zu bedienen und bieten dennoch eine erstklassige Audio- und Videoqualität – so wie Videokonferenzen schon immer sein sollten. Nach der Installation und Einrichtung kann sich die Meetingteilnehmer:innen wieder auf die Arbeit konzentrieren und müssen sich nicht darum kümmern, ob die Videokonferenzen nach außen hin ein amateurhaftes Bild abgeben. (Für diejenigen, die die technischen Daten der Rally Bar-Reihe, einschließlich der Mini- und Plus-Varianten, nachlesen möchten, gibt es hier PDF-Dateien zum Herunterladen).

Die Kombination aus Kamera und Lautsprecher der Logitech Rally-Familie sieht außerdem auch noch gut aus: minimalistisch und zurückhaltend, aber mit genügend Leistung im Lautsprecher, um einen großen Raum mit Sound zu füllen. Die Verbindung erfolgt ganz einfach über den Tap Touch-Controller, mit dem die Benutzer:innen den Call starten oder das Video bei Bedarf anhalten können. Microsofts langjährige Partnerschaft mit Logitech stellt sicher, dass Teams und die Hardware nahtlos zusammenarbeiten können: Software und Medienqualität vereinen sich, um allen Teilnehmer:innen, sowohl vor Ort als auch aus der Ferne, das bestmögliche Erlebnis zu bieten. Dies erfolgt auf der Rally Bar und Rally Bar Mini im Appliance Modus mit Microsoft Teams – ohne zusätzlichen Meetingraum PC (NUC).

In Kürze werden wir auch die Logitech NUC-basierten Videokonferenzlösungen näher betrachten, die ebenfalls mit der Rally Familie von Logitech kompatibel sind. Diese kombinieren leise NUC-PCs mit hochwertiger Video- und Audio-Hardware und werden mit vorinstallierter Videokonferenzsoftware Microsoft Teams geliefert. Mehr über diese konfigurierbare Power-User-Option erfahren Sie in unserem nächsten Artikel. Schauen Sie in ein paar Tagen wieder vorbei.

Wenn Sie nun die Videokonferenzen in den Büros und Niederlassungen Ihres Unternehmens modernisieren möchten, wenden Sie sich an einen Logitech-Vertreter in Ihrer Region. Kontaktieren Sie Logitech hier, oder laden Sie weitere Informationen über diesen Link herunter.