Wagenparktechnologie realiseert ROI binnen een jaar, laat onderzoek zien

Veiligheid, besparingen en klantenservice krijgen meer prioriteit in het bedrijfsleven nu de onzekerheden weer de kop opsteken met de nieuwe covid variant. In Europa bijvoorbeeld zijn de brandstofprijzen hoog, wordt inflatie verwacht en wordt er geprotesteerd tegen de economische situatie en zijn er opnieuw lockdowns. Navigeren door de huidige omstandigheden is een uitdaging voor wagenparkbedrijven, die vaak de essentiële onderdelen van een toeleveringsketen zijn. Toch helpt de technologie hen veilig te blijven en kostenefficiënter te werken terwijl ze hun klanten beter van dienst zijn.

Uit een recent Europees onderzoek blijkt dat 74% van de respondenten vindt dat het gebruik van wagenparkbeheertechnologie ‘zeer’ en ‘extreem’ nuttig is voor hun bedrijf. Meer dan 1.350 wagenparkbeheerders, executives en andere mobiele zakelijke professionals in Europa en het Verenigd Koninkrijk vulden de enquête in die werd uitgevoerd door ABI Research in opdracht van Verizon Connect.

De bevindingen, gepubliceerd in het 2022 Fleet Technology Trends Report in Europe, zeggen dat de top vijf segmenten die de technologie gebruiken in hun dagelijkse activiteiten de bouw, algemene vracht, overheid, diensten en transport zijn.

GPS-tracking is met 68% de meest gebruikte vorm van wagenparktechnologie. Field service management software, met inbegrip van planning, verzending en communicatie, komt op de tweede plaats met 41%, videocamera’s in de cabine (naar voren en naar de bestuurder gerichte camera’s) op de derde plaats met 38%; op de voet gevolgd door het volgen van goederen/aanhangwagens/uitrusting met 36%.

Nog indrukwekkender is dat 86% binnen een jaar of minder een Return of Investment (ROI) behaalde en dat meer dan de helft (56%) meldde dat de klantenservice was verbeterd na de invoering van fleet management-technologie.

“Deze resultaten tonen in harde cijfers het transformerende effect aan dat het gebruik van fleet management oplossingen kan hebben – vooral voor kleine bedrijven”, zegt Peter Mitchell, senior vice president en general manager van Verizon Connect, een leverancier van uitgebreide fleet tracking en mobile workforce management oplossingen en diensten. Het bedrijf is onlangs uitgeroepen tot #1 voor Small Business Fleet Management en Implementatie Fleet Management en Route Planning software in peer-to-peer review site G2’s Fall 2021 Report.

“Veel bedrijven hebben tijdens de pandemie financieel onder druk gestaan. Wagenparkbeheertechnologieën maken een drastische verlaging van de kosten mogelijk, terwijl bedrijven ook in staat worden gesteld meer werk gedaan te krijgen. Net zo belangrijk is dat deze technologieën ook kunnen helpen om prioriteit te geven aan veiligheid, de klanttevredenheid te verhogen en duurzaamheid te bevorderen door een lager brandstofverbruik.”

Het onderzoek werd uitgevoerd in tien landen, en in het rapport werden de bevindingen ook uitgesplitst per land. Nederland, bijvoorbeeld, toonde een bovengemiddeld gebruik voor de fleet tech. Respondenten uit Noordwest-Europa gaven aan dat 73% GPS-tracking gebruikt, 49% beschikt over video in de cabine en 46% gebruik maakt van asset tracking. Van de tien landen maken zij met 59% ook de meeste gebruik van field service management.

Door gebruik te maken van een GPS-wagenparktrackingoplossing, zijn de volgende top vijf resultaten in Nederland waargenomen:

Verbeterde klantenservice 57% Daling van het brandstofverbruik 50% Verbeterde routing 48% Verbeterd onderhoud van voertuigen 47% Verbeterde productiviteit 45%

Hoe is dat mogelijk? Neem bijvoorbeeld Verizon Connect Reveal. Het biedt voertuigtracking in bijna realtime op één dashboard, zodat wagenparkbeheerders vanaf hun pc of mobiele telefoon kunnen zien waar alle voertuigen zich bevinden op de Live Maps, evenals de belangrijkste trends en statistieken. Hierdoor kan het team snel en accuraat vragen van klanten beantwoorden en de meest geschikte persoon op de weg of het dichtstbijzijnde voertuig naar een opdracht sturen. De zichtbaarheid betekent ook dat de routes zo kunnen worden gepland dat ze voor de chauffeurs het meest efficiënt zijn, waardoor tijd en brandstof worden bespaard.

Cateringleverancier Gurden, die klanten in heel Europa bedient, zei dat Reveal het mogelijk maakte om effectief op klanten te reageren. “Als een klant in Lyon bijvoorbeeld belt met een vraag of verzoek, kan ik de kaart tevoorschijn halen en precies zien welke van mijn chauffeurs waar rijden en wie het dichtst in de buurt is om langs te komen. Dankzij het inzicht in verkeerssituaties kan ik ook direct een verwachte aankomsttijd doorgeven”, aldus Muhittin Ikiz, eigenaar van Gurden, die eraan toevoegt: “Voorheen moesten onze chauffeurs handmatig hun ritten en gewerkte uren bijhouden, maar dit gebeurt nu automatisch, wat ook tijd bespaart.”

Naast bijna realtime gegevens kan het platform ook historische gegevens verzamelen en rapporten leveren. Een bedrijf kan zien hoe zijn wagenpark het doet en waar verbeteringen mogelijk zijn, zoals het stationair draaien van voertuigen, hard rijden, onderhoudsschema’s en meer.

“Inzicht in de reisgeschiedenis biedt ook voordelen bij het ontvangen van verkeersboetes,” zei Ikiz. “Voorheen was het in zo’n geval lastiger om te achterhalen wie de overtreding had begaan. Nu kunnen we dat eenvoudig achterhalen door alleen maar te kijken wie van onze chauffeurs op een bepaalde locatie reed en op welk tijdstip.”

Deze kleine dingen tellen op en door ze te melden via een wagenparkbeheerplatform kunnen bedrijven het kostenlek dichten en een veiliger en productiever personeelsbestand creëren.

Voor meer inzicht in de toepassing van wagenparktracking-technologieën en de resultaten daarvan in Europa en het VK, kunt u het Europese 2022 Fleet Technology Trends Rapport downloaden.