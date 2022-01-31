面向数字业务，部署高端数据中心

全球每年数据的储存量犹如恒河沙数。试想一下，如果不用计算机来存储信息，而将数据记在一张张单独的纸张上，那么在一年之间，这些纸张堆叠起来将厚达5000光年——远至遥远的星系。1

如此庞大的数字简直是难以想象，然而正在研发的最新技术不仅可以处理每年数以ZB计的海量存储信息，而且处理数据的方式也截然不同。各公司已经进行量子计算用途的研发，研究在传统计算排列中支援量子计算机所需的演算法。目前该技术所取得的进展已显著超越学术研究设备： 64 量子比特即将能维持在稳定状态，能够在几分钟内完成以前需要数万年才能完成的运算量。

预测性ML代码通常从存储于数据中心的大量数据中提取学习材料，而代码现在可以进行定向的自我学习。不论是气象变化的预测，或是揣测下一次的消费热潮，那些具备必要经验并可轻易获取资源的代码都将成为未来的成功案例。

未来能够获利的，将会是正在投资新技术的组织。

为了将快速、强大的运算能力运用于核心生产部门（以及下一代应用程序和服务研发）中，公司需要使用连接广泛且功能强大的数据中心。过去，拥有最先进的基础设施需要高昂费用，但如今，高端计算、存储和网络服务的费用合理，这意味着任何组织都可以使其技术运用的方式更加现代化。

朝亚数据中心设施的可靠性指标接近100%，总PUE小于1.2——这意味着凭借适度的能源消耗以及高等级的可靠性，即使在对生产系统的需求达到顶峰时，总成本也能得到降低。这些统计数据也使得利用最先进的技术中实施重大的并以业务为导向的研究计划在商业上具有可行性，这也完全符合“十四五”规划的生态目标。

朝亚的所有园区均由可再生能源和电网供电，公司一直尽其所能地降低对环境的影响，将强大的服务能力与低于全国平均PUE水平1.3的低能耗（1.2）相结合。

朝亚数据中心团队已在全球为大型金融和工业企业交付30余个大规模数据中心设施。凭借其丰富的经验，使用最新技术创建的性能可靠且功能强大的服务可供公司部署，而无需将成本转嫁给终端用户。

继在天津和上海附近成功建设 30 公顷的数据中心园区之后，公司正在中国的主要地区开发一系列大型数据中心园区。每个新的数据中心都提供一系列尖端的业务就绪解决方案，从电力供应和订单生产，到批发合作均有涉及。在整个基础设施中，朝亚均使用最新的技术和硬件设备，并且会不断进行定期的审查和更新。

所有产品均具有可扩展性和灵活性，并提供一系列短期和长期合同选项。朝亚的客户可根据自身需要自由地开启、扩展和改变基础设施的使用。

凭借丰富的经验和技术能力，朝亚提供领先同业的高度可靠性和快速连接能力。其设施提供多个1级和2级通信连接，并提供高频带宽和低延迟网络：应用程序的响应时间可以尽可能地维持在低位。

如果组织需要适应市场变化并定制其数据中心的使用方式，朝亚便会是不二之选，因为它为客户提供多种选择，在快速扩张或缩小规模时不会因为需要手动重新配置而导致服务中断。

公司计划建设新的数据中心园区，加上其现有的尖端设施，意味着企业可以将其数字资产放置在靠近终端用户的位置，以快速连接到“高端”装置，从而更加快捷有效地提供数据服务。新朝亚园区的拟定地点将改善对带宽需求较高地区的访问体验，而且所有地点均提供可连接至国内和全球网络的容量庞大且运营商中立的光纤连接。

朝亚管理团队致力于利用其在数据中心开发和运营、建设及规划方面的技能和经验，与中国的技术人员和学术研究团体建立联系。朝亚坚定不移地专注于客户的业务目标，提供一系列服务，支持任何规模组织的数字化增长。公司强劲的财务状况源于在中国的长时间投资、稳健的业务运营以及对客户认真负责的承诺。朝亚的财务实力及其经营的稳定性意味着它也可以为那些寻求投资的客户提供融资选择。

客户专用的定制化数据中心解决方案正在帮助组织创建公司和人们想要的服务和应用。选择朝亚，公司便可确保其卓越的价值观和前瞻性的技术态度能够传递至终端用户。朝亚提供先进技术所应有的优质服务和丰富体验。

要了解关于朝亚公司及其数据中心运营的更多信息，请与公司联系。