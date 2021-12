86 % des utilisateurs de suivi de flotte par traceur GPS ont atteint un retour sur investissement positif en un an ou moins

44 % des utilisateurs du système de suivi GPS ont atteint un ROI positif en moins de 6 mois

52 % des utilisateurs de la technologie de suivi de flotte ont réduit leurs coûts de carburant

Le COVID-19 a été le grand défi de l’année dernière. Cependant, la digitalisation des entreprises, forcées de trouver des solutions pour rester compétitives dans un monde hyperconnecté, s’est fortement développée. Malgré les défis rencontrés et l’incertitude du marché, 2021 témoigne de la croissance de la technologie de flotte en Europe : elle a permis à de nombreuses entreprises d’obtenir des résultats et de rester compétitives.

Selon le Rapport 2022 sur les tendances technologiques des flottes en Europe, la technologie de suivi des flottes est devenue essentielle pour les entreprises qui souhaitent obtenir des résultats et croître, sans dépendre des fluctuations du marché mondial et local. Malgré tous les défis et l’incertitude du marché, 2021 montre la croissance de la technologie des flottes en Europe et son utilité pour obtenir des résultats et rester compétitif.

Dans le rapport sur les tendances des flottes mené par ABI Research pour Verizon Connect, les chercheurs ont indiqué que le pourcentage de flottes utilisant la technologie de suivi GPS est de 68 % en 2021, ce qui montre qu’il s’agit d’une solution solide et croissante pour les entreprises en Europe. Ce rapport a révélé que la technologie de suivi de flotte par GPS permet d’améliorer la productivité, de réduire les coûts et de renforcer le service client.

Basé sur des sondages complétés par plus de 1 350 gestionnaires de flotte, cadres et autres spécialistes des opérations mobiles, le rapport indique que la technologie de suivi de flotte par traceur GPS a eu un impact positif sur les opérations quotidiennes et les activités de leur flotte.

Voici quelques-unes des principales conclusions de cette enquête, qui montrent que le service client est devenu un élément clé de la réussite d’une entreprise. 56 % des entreprises qui ont adopté la technologie de suivi de flotte signalent une nette amélioration de cet indicateur clé de performance (KPI).

De plus, l’enquête révèle que beaucoup d’entreprises ont ressenti les effets négatifs de la pandémie. À la suite de cette expérience et de l’impact économique qui en a résulté, elles sont nombreuses à avoir pris la décision de prendre des mesures pour préparer leurs flottes aux éventualités futures.

Découvrons les résultats du sondage :

Un avantage concurrentiel grâce à la technologie de la flotte

La majorité des personnes interrogées, tous secteurs confondus, ont déclaré que le suivi de flotte par traceur GPS a eu un impact positif sur les opérations de leur parc. 74 % des sondés le considèrent comme « très » ou « extrêmement » bénéfique. Cela donne à ces entreprises, en particulier celles du transport et des services, un sérieux avantage concurrentiel dans le paysage post-2021.

Dans le secteur du transport, 62 % des entreprises qui utilisent actuellement une solution de suivi de flotte par GPS ont amélioré leur service client, 57 % ont atteint leurs objectifs en matière de tachygraphe et de conformité réglementaire, 51 % ont amélioré leurs itinéraires, 52 % ont amélioré leur productivité (plus de missions et amélioration de l’utilisation des véhicules) et 36 % ont amélioré l’entretien des véhicules.

Dans le secteur des services, un pourcentage élevé de sondés a également atteint des objectifs cruciaux en utilisant la technologie de suivi de flotte par GPS. Concrètement, 56 % ont amélioré la maintenance des véhicules et 54 % ont réduit leur consommation de carburant. De plus, 31% ont amélioré leur productivité en termes de nombre de missions et d’utilisation des véhicules, et 56 % ont constaté une amélioration de l’entretien des véhicules.

La majorité des personnes interrogées, tous secteurs confondus, ont pu atteindre des objectifs commerciaux essentiels. Téléchargez le rapport complet pour en savoir plus.

Voici comment la technologie de flotte peut aider à relever les défis quotidiens et faire des économies

Cette année encore, le thème de la réduction des coûts reste d’actualité pour les gestionnaires de flotte. Cette problématique a été accentuée par la pandémie.

Selon notre enquête, 70 % des entreprises ont déclaré que l’augmentation des coûts était l’un des plus grands défis commerciaux. Et la technologie est l’un des meilleurs alliés pour contrôler les coûts dans tous les domaines opérationnels.

Les utilisateurs de la technologie de suivi de flotte ont constaté des avantages remarquables dans ces KPI et bien d’autres.

Tous secteurs confondus, les utilisateurs du suivi GPS ont réduit les coûts de carburant de 8 % en moyenne. Les utilisateurs ont également constaté une diminution moyenne de 15 % des coûts liés aux accidents et une diminution de 12 % des coûts de main-d’œuvre globaux.

En matière de réduction des coûts, il ne faut pas négliger la capacité à obtenir un ROI positif grâce aux technologies. C’est pourquoi il est important de noter que la majorité des entreprises des secteurs du transport, de la construction et des services ont obtenu un retour sur investissement positif en un an ou moins après la mise en place du suivi de flotte par GPS.

Les entreprises peuvent s’attendre à améliorer leur ROI en implémentant une solution de suivi de flotte de la manière suivante :

1. Promouvoir la sécurité des conducteurs : grâce au suivi par traceur GPS, les gestionnaires peuvent surveiller de manière proactive les comportements qui augmentent la probabilité de voir un conducteur provoquer un accident. La conduite sûre peut également être renforcée par des alertes en cabine.

2. Améliorer l’utilisation des actifs : la technologie de suivi de la flotte comprend un certain nombre de tableaux de bord qui montrent l’efficacité opérationnelle et l’utilisation de la flotte. Cela permet aux gestionnaires de flotte d’examiner la façon dont les véhicules sont conduits, puis d’équilibrer leur capacité et utilisation afin de réduire les kilomètres parcourus et l’usure

3. Réduire les coûts de main-d’œuvre directe : ceux qui gèrent une main-d’œuvre mobile rencontrent un défi de taille puisqu’ils ne savent jamais réellement comment les équipes passent leur temps. Grâce au suivi GPS, les responsables peuvent voir l’historique des véhicules pour une journée spécifique, y compris tous les trajets effectués, les arrêts et les événements liés à la marche au ralenti.

Que signifient ces données pour votre flotte ?

Les données du rapport sur les tendances technologiques des flottes montrent clairement que les flottes utilisent la technologie pour renforcer l’efficacité de leurs opérations commerciales. Votre boîte à outils technologique pourrait être votre plus grande alliée pour naviguer et atteindre le succès commercial. À cette fin, tenez compte des caractéristiques suivantes au moment de choisir une solution de suivi de flotte :

Accessibilité : possibilité de visualiser les données et les cartes sur n’importe quel appareil et à tout moment

Cartes détaillées : possibilité de visualiser l’activité en direct et le statut actuel de tous les véhicules, employés et équipements

Tableaux de bord faciles à utiliser : un accès rapide aux analyses les plus récentes.

Modules de coaching pour aider les gestionnaires de flotte à souligner les comportements de conduite sûre

Conformité avec le tachygraphe simplifiée

Pour en savoir plus sur la façon dont vos pairs considèrent et apprécient la technologie de suivi de flotte par GPS, téléchargez le Rapport complet 2022 sur les tendances technologiques des flottes en Europe.

Apprenez-en plus sur les technologies de flotte en 2021 en Europe et découvrez les tendances émergentes pour l’année prochaine dans le Rapport 2022 sur les tendances technologiques des flottes.