L’intégration est la clé pour libérer la puissance du sales enablement

“Aucun homme n’est une île à part entière. Chaque homme est un morceau de continent, une partie de l’ensemble” – John Donne

Il y a fort à parier que votre entreprise possède plus d’actifs qu’elle n’en a la connaissance. Il y a des armoires poussiéreuses dans des coins oubliés des bureaux du monde entier où se trouvent probablement des vieux PCs ou autres objets technologiques, des rames de papier d’imprimante et des boîtes de fournitures commandées pour des événements et oubliés depuis longtemps. Avec le temps, les entreprises accumulent du “matériel”, et cela est également vrai pour les actifs de données et contenus.

Dans le domaine des solutions technologiques, ces ‘réserves’ de ressources informationnelles souvent oubliées sont appelées des silos d’information. Ils sont parfois totalement isolés (comme les vieux PC de bureau qui prennent la poussière dans la salle 26C, au troisième étage), mais le plus souvent, ils sont tout simplement inaccessibles aux autres systèmes d’information. Ne serait-ce pas une bonne idée de rassembler tous ces éléments d’information distincts pour mieux les exploiter au niveau de l’entreprise ?

Rassembler les différents actifs de connaissances ainsi stockés est une tâche relativement simple, à condition de disposer des bons outils. Les logiciels qui équipent les forces commerciales peuvent, par exemple, se connecter aux logiciels financiers pour obtenir des informations actualisées sur les comptes clients. Les derniers documents du département conception concernant les lignes et descriptifs des produits peuvent être automatiquement mis à la disposition du reste de l’entreprise dès qu’ils sont publiés, et lorsque les données relatives aux stocks produits disponibles sont actualisées dans le CRM de l’entreprise, elles sont immédiatement disponibles pour constituer les propositions commerciales de l’équipe vente.

Il en est de même pour la solution de sales enablement de Seismic. En quelques clics de souris, les entreprises peuvent connecter toutes les ressources pertinentes et les mettre à la portée des commerciaux. Il existe une liste complète des applications pour lesquelles des connexions préconstruites sont disponibles. Cette liste comprend des applications de CRM, de travail collaboratif, de stockage de documents et de données, des technologies de marketing automation, et bien d’autres encore. Si, par exemple, votre entreprise utilise HubSpot comme solution de CRM et/ou de marketing automation, Slack pour le travail collaboratif, Box pour la gestion des documents, Outreach ou Brainshark, le fait de relier Seismic à ces puissantes solutions permet d’exploiter des contenus pertinents, suggérés au bon moment, qui sont utilisés par les commerciaux tout au long du cycle de vente.

Intégration avec les applications cœur des entreprises

De nombreuses entreprises tirent parti de la puissance globale des systèmes ERP ou CRM tels que Microsoft Dynamics, NetSuite ou Salesforce. Les informations, souvent consolidées dans ces plateformes hautement sécurisées et fiables, peuvent être accédées et utilisées par tous les départements de l’entreprise. Une installation ERP ou CRM typique peut inclure différents modules conçus pour des opérations commerciales spécifiques, mais le principe de base est celui de l’information : une seule version, sur laquelle toutes les décisions peuvent se baser.

Salesforce en est un bon exemple. Cette plateforme, utilisée par des milliers d’entreprises dans le monde entier, offre toute une gamme de fonctionnalités pour l’ensemble des divisions ou des départements. Il s’agit d’une entreprise qui voit grand : elle a racheté Slack en juillet 2021, une opération vraisemblablement destinée à intégrer la collaboration et la communication plus profondément dans ses offres.

L’intégration de Seismic avec Salesforce est très poussée et permet aux vendeurs d’accéder à un contenu pertinent généré automatiquement pour chaque acheteur ou prospect enregistré. Les médias et les messages sélectionnés automatiquement peuvent être personnalisés, puis envoyés rapidement via le puissant hub de communication de Salesforce.

L’engagement des clients est également mesuré, ce qui permet aux décideurs d’avoir une bien meilleure idée de ce qui fonctionne et de ce qui est moins efficace dans un dossier de vente. À mesure que les affaires progressent, la combinaison de Salesforce et de Seismic produit des recommandations contextuelles à l’intention des commerciaux et crée un espace de collaboration pour chaque affaire ou client, où les parties prenantes peuvent accéder et travailler sur tous les documents associés à une affaire.

L’historique de constitution des informations est utilisé dans des contextes façonnés par la plateforme Seismic, de sorte que les équipes de vente désireuses d’obtenir davantage de résultats et de continuer à peaufiner leurs processus, leurs supports et leurs plateformes disposent des informations et des outils nécessaires, en contexte. Au fur et à mesure que les ventes se concluent, les équipes peuvent finement analyser comment les clients interagissent avec les différentes parties d’une offre commerciale, ce qui leur permet de les améliorer au fil du temps, de peaufiner les détails et d’ajouter des incitations pour que l’affaire soit conclue plus rapidement.

Au lieu d’enfermer les ressources sous forme d’informations et d’aperçus vitaux dans un référentiel oublié et non valorisé, les capacités d’intégration de Seismic permettent d’exploiter au mieux tous les investissements technologiques existants d’une entreprise. Que vos commerciaux soient quotidiennement dans Salesforce ou que vous ayez besoin de créer une plus grande synergie entre les opérations de vente et de marketing, la clé est de s’assurer que les systèmes (et les personnes) travaillent mieux ensemble. L’expression “Aucune application n’est une île” est moins poétique que la citation de John Donne, mais plus pertinente pour de nombreuses entreprises aujourd’hui.

