Gestión de flotas en la nube: El cielo es el límite

Los últimos dos años han sido complicados para muchos negocios. Para las empresas de logística y de cadena de suministro, los desafíos tenían una complejidad añadida en forma de una mayor demanda y una competencia feroz. Pero algunos proveedores logísticos han sido capaces de seguir funcionando y asumir estos desafíos, a veces a expensas de la eficiencia, la calidad de la atención al cliente y el cumplimiento estricto de los mandatos gubernamentales.

El desafío para los profesionales de operaciones es mantener controlados los gastos día a día, pero mejorar la eficiencia desarrollando y perfeccionando mejores procesos empresariales y prácticas logísticas. A veces, la tecnología puede percibirse como una solución rápida para lograr esos objetivos múltiples, pero elegir el proveedor adecuado en el sector de la tecnología de la gestión de la logística y el transporte es una decisión esencial que requiere cierto análisis para obtener los mejores resultados.

Incluso con un presupuesto limitado, las empresas pueden ahorrar costes, mejorar la atención al cliente y lograr los objetivos de gobernanza. Además, el proveedor adecuado escalará sus ofertas con una empresa en expansión (una plataforma modular que permite una funcionalidad adicional cuando y como sea necesario para el futuro de la empresa).

El primer asunto que abordar es hasta qué punto una empresa debe disponer de una infraestructura integral de TI. En la mayoría de los casos, no es necesario contar con personal especializado en TI o realizar inversiones significativas en hardware o en mejoras de infraestructura. Una simple cuota mensual da acceso a soluciones potentes y de alta calidad, que no requieren, literalmente, mantenimiento ni cuidados especializados. El Software como servicio (SaaS, por sus siglas en inglés) es un modelo que aprovechan actualmente la mayoría de las empresas, desde las soluciones del departamento de contabilidad como nóminas hasta el paquete de Office que conforma la base técnica de la amplia mayoría de empresas. Las soluciones de gestión de transporte no son una excepción, y como SaaS, son seguras y fiables y continuamente se actualizan y están protegidas por el proveedor. Lo que todas las empresas de logística necesitan es acceso a Internet.

Esa situación sigue siendo así incluso cuando el negocio se expande (una base modular en esencia implica complementos que se conectan y funcionan según se consideren necesarios). Las empresas pueden empezar con una capacidad de telemetría del vehículo o añadirla en algún momento, junto con (por ejemplo) los módulos de gestión de servicios de campo de capacidades de gestión de activos de planta industrial o descarga de tacógrafo digital.

No obstante, los principales problemas cotidianos siguen presionando a los directores de operaciones y los jefes de flota, y abordar la escalada de costes al crecer las empresas es una gran preocupación para muchos La supervisión completa de la flota es el punto de partida para un cambio positivo (una vista aérea de las actividades desde 300 metros). Observar las operaciones diarias (casi) en tiempo real ayuda a los responsables a ver cuándo hay atascos problemáticos y cómo se pueden usar mejor los recursos para resolver problemas al instante. A partir de ahí, está más claro cuándo hay que establecer nuevos procesos para reducir costes a medio y largo plazo.

La compañía cuyo enlace hemos introducido un par de veces anteriormente en el texto es Movildata, una empresa de Verizon Connect. En Norteamérica, es el mayor actor en el mercado de gestión de flotas (supervisa la mayoría de las flotas de vehículos de EE. UU., por ejemplo). Gracias a varias adquisiciones a lo largo de los años, ofrece una sólida oferta en nube con suscripción para empresas de transportes y logística en la Europa continental. Es una plataforma que ayuda a las empresas a afrontar los problemas cotidianos como la seguridad y la nómina de los conductores y el resto de la plantilla con soluciones prácticas que ahorran dinero y protegen el planeta desde el primer día.

Según las empresas van teniendo más clientes y la calidad de la atención aumenta, los sistemas de gestión del tacógrafo y telemetría del vehículo ayudan a las empresas a ajustarse a la gobernanza y mejorar el rendimiento de los conductores y la eficacia general. Mientras que los costes (y la huella de carbono) se reducen en relación con los ingresos, y lo mismo pasa con los ahorros, las capacidades de la plataforma de software se pueden ampliar según sea necesario (aumentan efectivamente con la empresa).

Las órdenes de trabajo, por ejemplo, pueden no ser una prioridad en los primeros seis meses, pero conforme los sistemas se asientan, la comunicación con tus conductores en carretera es muy importante a la hora de mejorar las operaciones diarias, por ejemplo, y Movildata tiene la tecnología para soportar completamente este tipo de iniciativa. Además, hay un gran mercado a través de Movildata para más integraciones y optimizaciones, de manera que las empresas pueden añadir elementos como tarjetas de combustible, tecnologías de surtidores (para evitar el uso de combustible inadecuado), equipo de supervisión y activos en el sitio, y la capacidad de los conductores de cobrar con dispositivos portátiles (por nombrar algunos). Sin entrar en profundidad en la complejidad de las tecnologías, la mayoría de los sistemas existentes se pueden conectar con la plataforma de Movildata, vinculando las diferentes partes de los sistemas de TI existentes de la empresa para lograr el máximo efecto.

Independientemente de la manera en la que decida crecer el negocio, el software basado en nube lo soporta y permite, y todo está disponible a un clic de ratón en la misma interfaz de web con actualizaciones inmediatas para los responsables conforme el día avanza.

Tanto identificando dónde se acumulan los costes como encontrando maneras de mejorar las operaciones de la flota a cualquier nivel, el sistema Movildata contribuye a identificar problemas, solucionarlos y optimizar problemas futuros también. En el próximo artículo de esta serie, analizaremos algunas de las opciones más avanzadas abiertas a los usuarios de la plataforma. Pero entender los conceptos básicos es el primer paso obligatorio para cualquier empresa de logística con una flota creciente que gestionar. Con una plataforma extensible y flexible de Movildata, las empresas europeas de logística pueden empezar a mejorar las operaciones diarias, generando un entorno en el que los responsables se sientan libres para analizar y planear cómo podría ampliarse o adaptarse el negocio en el futuro.

