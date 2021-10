Solutions de gestion de flotte basées sur le cloud : Le ciel n’a pas de limite

Les deux dernières années ont été difficiles pour de nombreuses entreprises. Pour les entreprises de logistique et d’approvisionnement, les défis se sont ajoutés sous la forme d’une demande accrue et d’une concurrence féroce. Si de nombreux prestataires de services logistiques ont pu poursuivre leurs activités et relever ces défis, cela s’est parfois fait au détriment de l’efficacité, de la qualité du service à la clientèle et du respect strict des exigences gouvernementales.

Le défi pour les professionnels de l’exploitation est de maitriser les coûts tout en améliorant l’efficacité en développant de nouveaux processus et pratiques logistiques. La technologie peut parfois être considérée comme une solution rapide pour atteindre ces objectifs multiples, mais choisir le bon fournisseur dans le secteur des technologies de gestion de la logistique et du transport est une décision critique qui doit être examinée de près pour obtenir le meilleur résultat.

Même avec un budget limité, les entreprises peuvent réaliser des économies, améliorer le service à la clientèle et atteindre les objectifs fixés par la direction générale. Le bon fournisseur adaptera également ses offres à la croissance de l’entreprise grâce à une plate-forme modulaire qui permet d’ajouter des fonctionnalités supplémentaires en fonction des besoins futurs de l’entreprise.

La première question à se poser est de savoir dans quelle mesure une entreprise doit disposer d’une infrastructure informatique complète. Dans la plupart des cas, il n’est pas nécessaire de disposer d’un personnel informatique dédié ou d’investir massivement dans du matériel ou une infrastructure mise à niveau. De simples paiements mensuels permettent d’accéder à des solutions haut de gamme et puissantes qui ne nécessitent – littéralement – aucune maintenance spécialisée. Le logiciel en tant que service est un modèle dont la plupart des entreprises profitent aujourd’hui, qu’il s’agisse des solutions du service comptable comme la paie ou de la suite Office qui constitue la base technologique de la grande majorité des entreprises. Les solutions de gestion du transport ne font pas exception et, en tant que SaaS, elles sont sûres, sécurisées, continuellement mises à jour et protégées par le fournisseur. Tout ce dont les entreprises de logistique ont besoin, c’est d’un accès à internet.

Cela reste vraie même si l’entreprise se développe – une base modulaire au cœur du système permet de brancher simplement les ajouts selon les besoins. Les entreprises peuvent commencer par la télémétrie des véhicules ou l’ajouter ultérieurement, ainsi que des modules de gestion des actifs des installations industrielles ou de gestion des services sur le terrain.

Cependant, les principales problématiques continuent de peser sur les directeurs des opérations et les gestionnaires de flotte, et la lutte contre la spirale des coûts à mesure que les entreprises se développent est une préoccupation majeure pour beaucoup. La surveillance complète de la flotte est le point de départ d’un changement positif – la vue aérienne à 180° des activités. La visualisation des opérations quotidiennes en (quasi) temps réel aide les gestionnaires à identifier l’origine des problématiques et comment les ressources peuvent être mieux utilisées pour les résoudre. À partir de là, on voit plus clairement où les nouveaux processus doivent être placés pour limiter les coûts à moyen et long terme.

L’entreprise à laquelle nous avons fait référence à plusieurs reprises dans le texte ci-dessus est Verizon Connect. En Amérique du Nord, c’est le plus grand acteur du marché de la gestion de flotte (il suit le plus grand nombre de véhicules de flotte aux États-Unis). Grâce à plusieurs acquisitions au fil des ans, la société propose une offre robuste de cloud par abonnement pour les entreprises de transport et de logistique en France et en Europe. Il s’agit d’une plateforme qui aide les entreprises à résoudre des problèmes quotidiens tels que la paie et la sécurité des conducteurs et de la main-d’œuvre, grâce à des solutions pratiques qui permettent de réaliser des économies et de préserver la planète.

Alors que les entreprises ont de plus en plus de clients et que les normes de service à la clientèle s’élèvent, les systèmes de télémétrie et de gestion des tachygraphes aident les entreprises à rester en conformité avec la loi et à améliorer les performances des conducteurs et l’efficacité globale. Au fur et à mesure que les coûts (et l’empreinte carbone) diminuent par rapport aux revenus et que les économies sont visibles, les capacités de la plate-forme logicielle peuvent être étendues selon les besoins – elle évolue avec l’entreprise.

Verizon Connect offre un éventail d’intégrations et optimisations que les entreprises peuvent ajouter tels que les cartes carburant ou encore le contrôle et la surveillance des équipements et des biens sur site. Sans entrer dans les détails des technologies, la plupart des systèmes existants peuvent être interfacés avec la plate-forme Verizon, reliant les différentes parties des systèmes informatiques existants de l’entreprise pour un effet maximal.

Quelle que soit la façon dont une entreprise décide de se développer, le logiciel basé sur le cloud computing la soutient et la rend apte à le faire, et tout cela est disponible en un clic dans la même interface Web qui fournit des mises à jour en temps réel aux responsables.

Qu’il s’agisse d’identifier où les coûts s’accumulent ou de trouver des moyens d’améliorer les opérations de la flotte à tous les niveaux, le système Verizon Connect permet d’identifier les problèmes, de les résoudre et d’anticiper les problèmes futurs. Dans le prochain article de cette série, nous examinerons certaines des options plus avancées offertes aux utilisateurs de la plateforme. Mais la première étape obligatoire pour toute entreprise de logistique ayant une flotte croissante à gérer est de bien connaître les bases. Grâce à la plate-forme extensible et flexible de Verizon Connect, les entreprises de logistique françaises et européennes peuvent commencer à améliorer leurs opérations quotidiennes, en créant un environnement dans lequel les responsables sont libres de prendre du recul et de planifier la manière dont l’entreprise pourrait se développer.

Pour obtenir plus d’informations de la part du leader mondial de la technologie de gestion de flotte et plus encore, rendez-vous sur le site Web de Verizon Connect. Si ce que vous lisez vous semble pertinent pour votre entreprise, pourquoi ne pas contacter un conseiller pour une démonstration et voir en détail les solutions que la technologie de Verizon Connect pourrait vous apporter ?