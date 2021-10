Gestão de Frotas na Nuvem: O Céu é o Limite

Os últimos dois anos foram difíceis para o tecido empresarial português. Para as empresas a operar nos segmentos de logística e transportes, os desafios apresentaram-se com uma complexidade acrescida sob a forma de uma maior procura e um nível concorrencial intenso. Muitas empresas continuaram a trabalhar e conseguiram ultrapassar estes desafios, no entanto, fizeram-no por vezes à custa de eficiências, qualidade no serviço ao cliente, e cumprimento rigoroso dos requisitos impostos pelo governo.

O desafio que se coloca às empresas neste setor passa por adotar e implementar os melhores processos empresariais e práticas logísticas com o objetivo de melhorar a eficiência mantendo os custos controlados. A tecnologia pode por vezes ser vista como uma solução rápida para atingir esses múltiplos objetivos, no entanto, a escolha do fornecedor certo no setor da logística e da tecnologia de gestão de frotas é uma decisão crítica que deve ser analisada cuidadosamente para que as empresas possam atingir os resultados desejados.

Mesmo perante um orçamento limitado, as empresas podem conseguir reduzir custos, melhorar o serviço ao cliente, e atingir os objetivos definidos pela gestão. Os fornecedores certos também poderão escalar a sua oferta adaptando-a a uma empresa em crescimento, através de, por exemplo, uma plataforma modular que permite acrescentar funcionalidades extra à medida a empresa cresce.

A primeira questão que se coloca será até que ponto uma empresa deve dispor de uma infraestrutura informática abrangente. Na maioria das situações, adotar uma solução de gestão logística não requer a contratação de pessoal informático dedicado ou investimentos significativos em hardware. Existem empresas que oferecem soluções de elevada qualidade com opções de pagamentos que não necessitam – literalmente – de manutenção ou técnicos informáticos. O SaaS (Software as a Service) termo que significa em Português software como um serviço é um modelo já utilizado por várias empresas no setor das tecnologias de informação, exemplos destas soluções informáticas que são comercializadas como um serviço são os softwares de faturação, contabilidade ou processamento salarial. Hoje em dia até o email ou o Office podem ser utilizados neste formato. As soluções disponíveis no setor da gestão de transportes não são exceção e, sendo um software fornecido na base da prestação de um serviço, são seguras, atualizadas continuamente e protegidas pelo fornecedor. Tudo o que as empresas no setor do transporte e logística precisam é de acesso à Internet.

Esta situação permanece verdadeira mesmo quando uma empresa se expande – uma solução modular com uma opção base, mas que permite a adição de novas funcionalidades e até a integração com outros sistemas existentes na empresa, poderá continuar a dar resposta às necessidades das empresas à medida que estas crescem e expandem as suas operações. As empresas podem começar por utilizar uma solução de localização e gestão de viaturas através de GPS e adicionar opções de gestão de serviços, e se o fornecedor disponibilizar uma API as empresas poderão ainda integrar estas soluções com o CRM e o sistema de gestão de stocks.

No entanto, sabemos diretores de operações e gestores de frotas têm simultaneamente que dar resposta e solucionar questões do dia-a-dia, e gerir o aumento exponencial de custos à medida que as empresas crescem. A possibilidade de monitorizar toda a frota poderá ser um ponto de partida para uma mudança positiva. Ver as operações diárias em (quase) tempo real ajuda os gestores a ver onde os estrangulamentos estão a causar problemas e como poderão utilizar os recursos existentes para resolver problemas imediatos. Desta forma, torna-se mais claro sob que áreas devem agir e implementar novos processos para manter os custos baixos a médio e longo prazo.

Gestão da Frota

A empresa a que fizemos referência algumas vezes no texto acima é a Verizon Connect. Nos Estados Unidos é o maior ator no mercado da gestão de frotas através de GPS. Através de várias aquisições ao longo dos anos, dispõe de uma robusta oferta fornecida num formato de subscrições mensais, para empresas de transporte e logística na Europa continental e no Reino Unido. É uma plataforma que ajuda as empresas a lidar com questões do dia-a-dia como gestão da atividade e segurança dos motoristas/trabalhadores com soluções práticas que podem ajudar a reduzir custos e a melhorar os níveis de produtividade desde o primeiro dia.

À medida que a carteira de clientes e os padrões de qualidade no serviço prestado ao cliente aumentam, a gestão e localização de frotas, aliada à leitura e análise dos dados recolhidos pelos tacógrafos ajudam as empresas a alinhar as operações diárias com os objetivos definidos pela gestão e a melhorar o desempenho dos condutores e a eficiência geral. E, perante um maior equilíbrio entre custos (e pegada de carbono) e geração de receitas as empresas podem procurar atingir níveis mais elevados de crescimento e otimização, sendo que, estas soluções são escaláveis de acordo com as necessidades dos seus clientes.

Independentemente da estratégia de crescimento e expansão de cada empresa, as soluções tecnológicas baseadas na “nuvem” têm capacidade para se adaptar acompanhando o crescimento dos seus clientes, e estando sempre disponíveis, à distância de um click.

Quer se trate de identificar em que áreas os custos estão a aumentar ou de encontrar formas de otimizar a atividade da frota, a solução da Verizon Connect ajuda a identificar problemas, a corrigi-los, e a planear para o futuro. No próximo artigo desta série, analisaremos algumas das opções mais avançadas disponíveis na plataforma. Mas o primeiro passo, para qualquer empresa de logística com uma frota em crescimento, será começar pelo básico. Ao utilizar uma plataforma extensível e flexível como a da Verizon Connect, as empresas de logística podem começar a otimizar as operações diárias, criando um ambiente em que os gestores são libertados para identificar e planear a forma como o negócio se poderá expandir no futuro.

Para obter mais informações sobre as soluções da empresa líder mundial em gestão e localização de frotas através de GPS, visite o website da Verizon Connect. Se o que lê tocar alguma campainha em relação à sua empresa, porque não contactar um comercial para uma demonstração e ver com mais detalhe quais os problemas que a tecnologia da Verizon Connect pode ajudar a resolver?