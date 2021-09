Soluzioni Cloud per la Gestione delle Flotte Aziendali: Un Aiuto dal Cielo

Per molte imprese, gli ultimi due anni non sono stati semplici. Le aziende operanti nel campo della logistica e della distribuzione, in particolare, si trovano di fronte a sfide nuove e complesse, figlie di una domanda in crescita e di un mercato sempre più competitivo. Sebbene molte attività del ramo siano riuscite a mantenersi a galla, ciò ha talvolta comportato sacrifici in termini di efficienza, servizio al cliente e adesione alle normative vigenti.

Per i professionisti del settore, la sfida quotidiana è contenere le spese e al contempo migliorare la produttività, sviluppando pratiche commerciali e logistiche sempre più efficienti. La tecnologia potrebbe sembrare la soluzione più immediata per centrare tali obiettivi, ma attenzione: scegliere il giusto fornitore di software gestionale per la logistica e i trasporti è cruciale per ottenere risultati migliori per il vostro business.

Anche l’azienda dal budget più limitato può riuscire a risparmiare, migliorare il servizio clienti e soddisfare i più severi requisiti normativi con il provider giusto, in grado di offrirvi un servizio che possa crescere insieme al vostro marchio: un’offerta modulare, che preveda tutte le funzionalità aggiuntive di cui una realtà in evoluzione possa aver bisogno in futuro.

Il primo passo è capire se la vostra azienda necessiti realmente di un’infrastruttura informatica completa. La maggior parte delle realtà odierne non ha bisogno di dotarsi di personale tecnico specializzato o di destinare massicci investimenti in hardware all’avanguardia, quando un semplice piano di abbonamento mensile garantisce l’accesso a soluzioni performanti e innovative che non richiederanno alcuna manutenzione o intervento specialistico. Il modello “software as a service” è oggi sfruttato con profitto dalle migliori aziende sul mercato, dalla contabilità elettronica al pacchetto Office che costituisce ormai la base tecnologica di ogni business. La gestione dei trasporti non fa eccezione e tale modello la rende oggi più sicura che mai, grazie ai continui aggiornamenti di sistema erogati direttamente dal fornitore. Tutto ciò di cui un’azienda operante nel settore della logistica ha bisogno è una banale connessione a Internet.

Il tutto sempre al passo con la crescita del vostro business, grazie a un software modulare e adattabile in un batter d’occhio ai bisogni dell’azienda. Potrete partire fin da subito con un pacchetto di funzionalità telemetriche, oppure aggiungerlo in un secondo momento, insieme a moduli per la gestione degli stabilimenti industriali, coordinamento delle risorse sul campo, blocco motore, tachimetri digitali e molto altro ancora.

Far fronte a un giro d’affari (e costi) in continua evoluzione è spesso complicato, e il grosso della sfida ricade sulle spalle dei direttori della logistica e dei fleet manager. Avere il controllo completo della vostra flotta aziendale – una visione a 360° di tutte le attività in atto – è la chiave per una svolta decisiva. Monitorare in tempo reale le operations quotidiane vi aiuterà a individuare criticità e rallentamenti, e a impiegare le risorse a vostra disposizione per risolvere i problemi più immediati. A quel punto, potrete farvi un’idea più chiara di quali processi implementare per abbattere i costi sul medio e lungo periodo.

Qui entra in gioco Verizon Connect, marchio leader nella gestione delle flotte aziendali in Nord America e scelto dalla maggioranza delle aziende di distribuzione negli Stati Uniti. Grazie ad acquisizioni mirate nel corso degli ultimi anni, la sua offerta di servizi cloud su abbonamento dedicate al settore del trasporto e della logistica è ora disponibile anche in Europa e Regno Unito. La piattaforma di Verizon aiuta le imprese nell’affrontare le sfide quotidiane come la gestione delle buste paga e la sicurezza sul lavoro di autisti e dipendenti, con soluzioni pratiche che vi aiuteranno a risparmiare e a tutelare la vostra azienda fin dal primo giorno.

Con l’aumento della clientela e l’innalzamento degli standard per il servizio ai clienti, i sistemi di telemetria veicolare e il controllo tachimetrico da remoto aiutano a incrementare la produttività dei conducenti, il tutto nel rispetto delle normative in vigore. Abbattendo i costi (e i tassi d’inquinamento) in relazione ai profitti e promuovendo il risparmio di risorse, il software può essere adattato alle esigenze del vostro business, crescendo insieme a esso.

E non è tutto: Verizon Connect offre anche un vasto catalogo di soluzioni scalabili e componenti aggiuntivi per ottimizzare il lavoro, come la gestione e il monitoraggio dell’uso delle carte carburante e il controllo dei consumi o l’asset tracking, solo per fare alcuni esempi. Senza calarci troppo in tecnicismi, possiamo dire che la piattaforma Verizon è oggi in grado di interfacciarsi con praticamente ogni altro sistema presente sul mercato, connettendo fra loro le diverse parti dell’infrastruttura informatica già in uso dalla vostra azienda per fornirvi la massima efficienza.

In qualsiasi direzione il vostro business decida di espandersi, il software cloud sarà in grado di sostenerlo e accompagnarlo, il tutto a portata di clic nella stessa interfaccia online che fornisce ai manager aggiornamenti in tempo reale sulla loro flotta nell’arco della giornata.

Che si tratti di identificare le aree in cui i costi tendono a lievitare, o di trovare nuovi modi per migliorare le operations della flotta, il sistema Verizon Connect vi aiuterà a scovare i problemi, risolverli e ottimizzare per evitare che si verifichino nuovamente in futuro. Nel prossimo articolo di questa serie vedremo alcune tra le soluzioni più avanzate a disposizione degli utenti della piattaforma. Prima di passare agli strumenti più complessi, però, il successo di un’azienda di logistica con una flotta in crescita deve fondarsi su solide basi. Grazie alla piattaforma modulare e flessibile di Verizon Connect, le compagnie in Europa e Regno Unito operanti nel campo della logistica e dei trasporti possono iniziare fin da oggi a migliorare il proprio flusso di lavoro, levando un peso dalle spalle dei manager e lasciandoli liberi di progettare il futuro di un’azienda in crescita.

Per maggiori informazioni sul leader mondiale nei sistemi di gestione flotte (e molto altro ancora) visitate il sito di Verizon Connect. Se vi sembra il partner giusto per la vostra azienda, perché non contattare un nostro rappresentante per una consulenza gratuita e senza impegno? Siamo a disposizione per fornirvi dettagli sui vantaggi che la tecnologia di Verizon Connect possa portare alla vostra azienda.