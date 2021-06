Le partenaire de paiement pour marketplace qui vous met au défi d’être différent

Chaque marketplace numérique constitue une sorte de communauté, que ce soit pour les commerçants qui vendent aux consommateurs (ou à d’autres entreprises), pour les personnes qui proposent des locations et des baux, ou lorsqu’elle est un espace permettant aux consommateurs de vendre leurs produits et services les uns aux autres. Comme c’est le cas pour toute communauté du monde réel, il existe des lois régissant son fonctionnement, des formes de comportement acceptables, mais, malheureusement, on y trouve aussi parfois des gens malveillants.

Lorsqu’une marketplace est mise en ligne, plusieurs choses changent. Par exemple, s’assurer que les personnes et les entreprises sont bien ce qu’elles prétendent être revêt une importance particulière. La vérification de l’identité des membres de la communauté doit être effectuée de manière numérique.Cela peut être difficile pour de nombreuses marketplaces, car falsifier l’identité d’une personne ou d’une entreprise en ligne peut être plus facile que dans la vraie vie. Cela peut avoir un impact négatif sur la réputation et la confiance.

Cependant, la plupart des différences entre les marketplaces physiques et les marketplaces en ligne sont positives, car ces dernières offrent beaucoup plus d’opportunités à leurs propriétaires. Le commerce peut en effet y être international, les transactions peuvent être effectuées dans plusieurs devises, des modèles basés sur l’abonnement peuvent être proposés, et les dépôts peuvent être traités au nom des vendeurs.

L’exploitation de ces possibilités uniquement numériques repose sur plusieurs technologies connexes, telles que la vérification instantanée de l’identité d’une entreprise ou d’un individu conformément à la réglementation locale et internationale, connue sous l’acronyme « KYC » (Know Your Customer). Il est également possible de faire du commerce dans plusieurs devises via différents moyens de paiement.

Les plus grandes marketplaces au monde offrent des expériences transparentes pour les vendeurs et les acheteurs, permettant d’établir la confiance dans la plateforme et encourageant la rétention et la fidélité. Les technologies numériques qui gèrent ces opérations doivent fonctionner de manière fluide, efficace et légale en arrière-plan, car la réputation (qu’elle soit bonne ou mauvaise) se propage rapidement en ligne ; vous pouvez parier qu’il y aura un concurrent prêt à récupérer tout client déçu.

Il est difficile de trouver un partenaire de paiement offrant la bonne combinaison de sécurité et d’adaptabilité, surtout si vous en cherchez un qui est capable de permettre aux marketplaces d’offrir des fonctionnalités qui les différencient des autres. Par exemple, la possibilité pour les clients d’une fragmentation des paiements entre bénéficiaires peut être une caractéristique très importante. De même, la possibilité de payer plusieurs comptes à différents moments dans différentes devises pourrait être la pierre angulaire d’une marketplace de location, où les agents et les intermédiaires peuvent avoir besoin de devises spécifiques payées à des moments précis.

Chaque marketplace fonctionne différemment, bien sûr, selon son type (B2C ou B2B, par exemple) et le marché sur lequel elle se trouve. À TechHQ, nous avons évalué plusieurs experts et fournisseurs de technologies de paiement, depuis les passerelles bancaires de détail aux échanges de devises numériques basés sur une blockchain.

Cet article met la lumière sur une entreprise européenne qui a fait ses preuves dans le domaine et qui a déjà traité 16 milliards d’euros: MANGOPAY. Un des atouts de l’entreprise est son expérience. Huit années dans le secteur des paiements, durant lesquelles d’importants changements sont apparus dans les attentes des gens quant à ce qu’ils pouvaient faire en ligne et dans l’évolution des réglementations et de la sécurité des données. Pour les opérateurs de marketplaces dans l’Espace économique européen et au Royaume-Uni, un partenaire de paiement doit offrir de la flexibilité en matière de services, de la fiabilité sur l’ensemble de son système de paiement, et une capacité à garder un œil attentif sur l’évolution de la gouvernance et des exigences réglementaires à travers le continent, et au-delà.

Au cœur de l’offre de MANGOPAY se trouvent des éléments uniques qui différencient l’entreprise à bien des égards, et que les propriétaires des marketplaces et développeurs trouvent attrayants.

Le premier est son concept de e-wallet. Il convient de l’envisager comme un centre de dépôt virtuel, avec un propriétaire et une devise associés. Chaque participant de la marketplace possède un e-wallet à partir duquel les fonds peuvent être placés en dépôt fiduciaire, répartis entre d’autres portefeuilles électroniques et/ou conservés pour des paiements différés.

Dans l’environnement sécurisé de MANGOPAY, des transferts gratuits, instantanés et illimités peuvent être effectués entre les e-wallets. Les utilisateurs peuvent alors bénéficier de transferts fractionnés, différés et/ou récurrents dans un environnement sûr et sécurisé. De plus, les e-wallets peuvent être « IBAN-isés », permettant ainsi à quiconque (même aux utilisateurs externes de la marketplace) d’effectuer des transferts dans des e-wallets, directement et sans tracas. Il n’y a pas non plus de limite de temps concernant le cantonnement des fonds, et c’est MANGOPAY qui séquestre ces fonds, répondant ainsi à la réglementation de l’UE obligeant les marketplaces à utiliser un facilitateur de paiement.

Le deuxième grand différenciateur qui favorise MANGOPAY est que sa technologie est en marque blanche, transparente pour les utilisateurs et les propriétaires des marketplaces. Les développeurs ont accès à une API simple et bien documentée qui englobe l’ensemble du service.

Ce service comprend la vérification d’identité pour les organisations et les particuliers, la gestion de plusieurs devises et moyens de paiement, la redistribution immédiate ou programmée des fonds, le cantonnement, les commissions, le fractionnement des paiements entre bénéficiaires, les remboursements, etc. L’ensemble de l’offre MANGOPAY fera l’objet d’un nouvel article de Tech HQ dans quelques semaines.

Pour l’instant, si ce que vous avez lu ici correspond à votre besoin d’exploiter une marketplace adaptable, évolutive et intrinsèquement sécurisée, rendez-vous sur le site de l’entreprise pour en savoir plus. Vous pouvez aussi contacter l’une des équipes multilingues de l’un des sept bureaux européens de MANGOPAY.