L’hyperconvergence rend vos données, vos applications et vos services accessibles là où votre entreprise en a besoin

Les applications et les services numériques sont devenus aujourd’hui l’interface cliente principale pour la majorité des entreprises. Tous deux ont leurs propres exigences en matière d’infrastructure et de service informatique. La combinaison idéale des ressources de réseau, de stockage et de calcul varie d’une application à l’autre, et la combinaison globale dépend également du marché vertical sur lequel l’entreprise opère.

On parle beaucoup à l’heure actuelle de « l’expérience client », et à première vue, ce n’est un problème que pour les marchés B2C, comme les services ou la vente au détail. Mais si nous élargissons la définition de « client » à l’utilisateur final, ou même à un service d’assistance (comme un cluster de gestion de requêtes de base de données, par exemple), cette expérience client – réactivité, agilité, fiabilité et sécurité – est omniprésente et doit être prise en compte dans l’ensemble de l’architecture informatique.

D’une manière générale, les exigences imposées à la fonction informatique dans l’entreprise reflètent les pressions auxquelles sont confrontés les responsables informatiques. Dans sa définition la plus large, l’« expérience client » intègre un besoin de sécurité, d’efficacité opérationnelle (faire plus en dépensant moins), d’agilité ou d’évolutivité. Et en toute logique dans le contexte actuel, la disponibilité des services et des applications aux employés, aux clients et aux partenaires, où qu’ils se trouvent.

L’informatique unifiée

Il y a un peu près douze ans, les entreprises ont entamé un réel changement de leurs procédures informatiques, avec notamment l’introduction de Cisco UCS, un système alors révolutionnaire sur lequel nous sommes récemment revenus dans un article). En raison de leur conception, nos systèmes UCS (serveurs, etc.) n’étaient pas si différents de la concurrence. L’aspect révolutionnaire était la suppression de la couche de gestion de l’appareil et son placement dans la structure de gestion des data centers.

Grâce à ce changement, les data centers actuels ne sont plus des silos de données comprenant une collection discrète de matériel. Au lieu de cela, les services de data center sont rendus disponibles par la même couche de structure qui supervise et contrôle également les déploiements de containers, les installations au niveau des points d’accès, les clouds publics et privés, les anciens ordinateurs centraux, les serveurs « bare metal ». Bref, tous les domaines qui composent l’environnement informatique moderne.

L’évolution apportée par l’arrivée de Cisco UCS a conduit à la mise en place d’une architecture informatique unifiée. L’étape suivante dans l’évolution du traitement, de la gestion et de la présentation des données est celle des infrastructures convergées et hyperconvergées. Notre gamme Cisco Hyperflex est conçue à partir d’un système UCS et elle permet d’aider les entreprises à passer d’une structure monolithique de données cloisonnées (services cloud, installations de périphérie, data centers) à un pool de ressources entièrement intégré.

Avec Hyperflex Anywhere [PDF], les entreprises disposent d’une solution incontournable aussi révolutionnaire que Cisco UCS. Les opérations automatisées de mise en réseau, de stockage et de calcul proposent des flux de travail gérés en fonction des besoins de l’entreprise. Cette plateforme technologique combinée à des produits extensibles comme Cisco ACI Anywhere permet de relever les défis abordés précédemment auxquels sont confrontés les professionnels de l’informatique :

– La pression du passage au cloud. Les avantages que propose le cloud computing ne sont désormais plus proposés en tant que services autonomes, mais en tant que partie intégrante de l’architecture informatique. En fonction du business model adopté, les clouds publics peuvent offrir des fonctionnalités à court terme ou être le pilier d’un secteur d’activité. Mais, quel que soit le choix que fera l’entreprise, infrastructure sur site ou infrastructure cloud, la plateforme Hyperflex lui proposera une expérience de gestion identique. Par conséquent, votre processus informatique peut être planifié en fonction de l’expérience de l’utilisateur final, des questions de sécurité et de gestion, ou en fonction des coûts, indépendamment de tout cela.

– Réduction des coûts et de l’efficacité. Les responsables informatiques doivent faire plus avec moins depuis plusieurs années, c’est pour cette raison qu’ils se sont sentis obligés de faire des compromis, et parfois même de prendre des risques pour limiter les dépenses. Mais avec Hyperflex, l’évolution quotidienne des coûts de connectivité, de stockage ou de calcul peut aussi être ajustée, afin d’optimiser l’utilisation des ressources. Aucune autre plateforme ne garantit le même rapport qualité-prix à partir du pool de ressources.

– Agilité et évolutivité. Plutôt que d’approvisionner de façon massive à chaque cycle – du moins autant que les budgets le permettent – les ressources peuvent être utilisées en fonction des besoins. En effet, la mentalité du paiement à l’usage peut désormais s’étendre au calcul, au stockage et à la mise en réseau là où seules les demandes de fonction commerciale déterminent les coûts.

– Expériences client (ou utilisateur). Sur les marchés actuels, il suffit d’un ralentissement du système pour qu’un utilisateur se tourne vers les produits d’un concurrent, fasse ses achats ailleurs ou se tourne vers un autre fournisseur ou partenaire. Avec Hyperflex Anywhere, l’entreprise dispose des ressources disponibles à tout moment, prêtes à répondre, selon des calendriers, un contrôle manuel ou des ensembles de règles déterminés par des « déclencheurs » (comme les pics de demande nécessitant plus de calcul ou de réseau, par exemple). Hyperflex propose le type d’agilité et de fonctionnalités d’éclatement nécessaires pour les pics de demande à court terme, tout en étant massivement extensible à moyen et long terme : il suffit d’ajouter des nœuds sur n’importe quelle infrastructure cloud, environnement virtualisé, point d’accès, serveur « bare metal », ou pour faire fonctionner des bases de données existantes.

Conclusions

Le type d’abstraction qu’offrent les solutions Cisco comme ACI Anywhere et Hyperflex Anywhere permettent aux services informatiques de répondre aussi rapidement que le souhaite leur entreprise. Elles leur donnent les moyens de travailler sans retards inutiles, sans compromettre les processus de sécurité, et sans donner de cauchemars au service de planification et d’analyse financière. La gamme Hyperflex de Cisco offre une solution pour tous les besoins de votre entreprise. Contactez un de nos assistants commerciaux pour en savoir plus.